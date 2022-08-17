全台最好騙3縣市！　遭綁柬埔寨案件數新北排第3

記者崔子柔／綜合報導

近來頻傳國人被高薪工作誘惑，受騙到柬埔寨等國遭凌虐、性侵甚至活摘器官等慘案，警方為防人蛇集團，連日前往桃園機場舉牌勸導。警政署資料顯示，全台3月起共受理344件柬埔寨詐騙案。

▲桃園機場東南亞的聯合報到櫃檯人潮爆滿，不過多數為旅客。 (圖／記者游宗樺攝）



根據《自由時報》報導，警政署受理的案件中，以屏東縣41人報案最多，其次為高雄市35件和新北市34件，刑事局另澄清，先前媒體報導稱「4千多名國人在柬埔寨失蹤」，是未歸國總人數，包括合法經商及就業者，並非全為受迫滯留，4千多人中僅120件無法即時聯繫。

國人抵達柬埔寨後，多數被迫從事詐騙、性工作等，若不照做恐怕遭到毆打虐待，若想逃脫，可請家人支付數十萬至百萬元高額贖金。若受害者沒有能力支付贖金，可透過「抓交替」方式尋找3至5名台人到當地。

▲警方到桃園機場舉牌提醒民眾嚴防詐騙。 (圖／記者游宗樺攝）



詐騙集團的話術不斷更新，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學15日就在臉書指出，有朋友透露最新做法是「在台灣開設新公司招募員工，半年後舉行員工旅遊，招待員工到柬埔寨玩，然後就…」。

警方呼籲，民眾要赴海外工作前，務必查明資方是否為合法公司行號，工作內容有無符合當地法令，審慎評估工作契約；如不慎遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館請求協助，若有親友於國外遇到上述情況，也請立即向警察機關完成報案，警方會通知外交部啟動急難救助。