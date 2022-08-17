史上首次連3年！為何「沒颱風侵台」發警報？災害預報士解答3原因

▲米雷颱風登陸日本，帶來大降雨。（圖／翻攝鄭明典臉書）



記者許力方／台北報導

今年沒颱風？中央氣象局指出，截至目前為止，今年夏天颱風數量明顯低於平均值，災害預報士賈新興指出，已經連續3年1至8月沒有颱風侵襲台灣，是史上第一次發生，其中2020、2021年8月至少都曾有發布海上颱風警報，今年看來，最快8月22日以後才可能有熱帶低壓生成，今年恐成「第一個颱風警報發布最晚的時間」。

賈新興分析，如果到8月結束，都沒有颱風侵襲台灣，就是連續3年1至8月都沒有颱風侵台，歷史上第一個颱風警報最晚發布的時間是：2010年8月30日的南修颱風，其次是1993年8月17日的塔莎颱風，再來是1997年8月16日的溫妮颱風。但以今年來看，最快8月22日、23日才可能有熱帶低壓生成，因此「今年第一個颱風警報發布最晚的時間看來是坐二望一了。」

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▼為何「沒颱風侵台」發警報？災害預報士解答3原因。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興指出，這樣沒有颱風來襲的狀況，有三大共同特徵，他以合成分析法找出具有共同的大氣環境發現，第一，中太平洋型態的反聖嬰現象；第二，異常偏強的東風距平於菲律賓海至南海；第三，台灣上空具有明顯的高壓距平籠罩，就算颱風生成也難以越雷池一步。這些都是可能的原因。

氣象局則指出，7月起西北太平洋雖然有些擾動生成，但反聖嬰的影響力，很明顯的持續到夏季的此刻，副熱帶高壓及熱帶東風持續偏強，使得這波季內震盪及西南風向東推進的力道受到很大的阻礙。今年至7月只有5個颱風生成，少於氣候同期（1-7月）的8個，未來颱風生成的活躍度，值得再進一步的觀察。

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