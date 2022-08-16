連4天大雷雨！明更加劇　恐有「新颱通過台灣附近」時間曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（16日）午後中南部有大雷雨發生機率，周三至周五西半部午後雷陣雨增強、範圖擴大，應注意大雷雨；最新歐洲系集模式下周二至下周四的模擬顯示，在台灣東南方有颱風活動，並有通過台灣鄰近地區的機率，但已是期末模擬，需持續觀察。

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，下周二至下周四在台灣東南方有颱風活動，並有通過台灣鄰近地區的機率。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天各地多雲到晴，午後中南部、大台北和各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部有局部大雨機率，東南部和恆春半島整天有局部短暫陣雨，清晨西半部也有局部短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳說，周三、周四水氣更多，午後雷陣雨範圍稍微廣一點，西半部和東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部易有局部大雨，而東南部和恆春半島整天有局部短暫陣雨，清晨西半部也有局部短暫陣雨。

張承傳表示，周五水氣會稍微少一點，但西半部還是有午後雷陣雨；周六起太平洋高壓會比較增強，午後雷陣雨會稍微比較少，主要偏西半部和東半部山區。至於下周是否可能有颱風生成，他指出，南海到菲律賓東方海面有機會有熱帶擾動發展，但不確定性滿大，還要再觀察。

▲▼高溫炎熱天氣讓民眾戲水消暑。（圖／記者劉亮亨攝）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨，中南部並有大雷雨發生的機率，東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨的機率。



吳德榮分析，周三至周五台灣仍在太平洋高壓邊緣，南方水氣增多，天氣仍晴朗炎熱，大氣不穩定，西半部午後雷陣雨增強、範圖擴大，應注意大雷雨的發生，東半部及恆春半島亦有局部短暫陣雨；周六至下周一熱帶大陸氣團的乾熱空氣從華中出海，台灣附近水氣減少，天氣晴朗穩定，氣溫逐日升將出現極端高溫，午後雨少僅侷限於局部山區。



吳德榮提醒，最新歐洲系集模式第8至第10天（下周二至下周四）的模擬顯示，在台灣東南方有颱風活動，並有通過台灣鄰近地區的機率；不過，這已經是期末模擬，不確定性大，各國模式亦存在不小的差異，需持續觀察模式的調整。