2022台北城市博覽會即將展開　提前筆記不容錯過的台北故事

▲台北有著過去的光輝以及多元兼容並蓄的特點，圖為台北表演藝術中心。（圖／台北畫刊提供）

生活中心／綜合報導

未來的智慧城市，在台北看得見！2022台北城市博覽會即將到來，深厚的文化底蘊讓台北城的發展軌跡扎實的在地生根向前進。有著過去的光輝，以及多元兼容並蓄的特點，還有令人引頸期盼的未來，這一切，都在台北發生，讓《台北畫刊》透過各領域專業人士的眼光，帶您先睹為快。

智慧的展開，蘊含百年的深厚文化

▲走訪無圍牆博物館認識台北過往的人文薈萃，一起感受屬於這座城市的故事。

台北的無限可能將在2022台北城市博覽會展現於眾人眼前，不僅是先進的科技與數據打造的智慧城市，也因過去百年歷史而發光，如：老屋新生、無圍牆博物館，集結成一幅幅精彩的台北故事，呈現迷人的台北樣貌，擁有便捷的交通，以及各式各樣美食小吃，多元並存的環境，讓英國時尚雜誌《Monocle》在今年的城市評比中，將台北列為全球宜居城市第10名，未來，台北也將憑藉這股動力，持續從現在式邁向未來式！

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歷史的軌跡 無法複製的台北經典場景

▲圓山保齡球館是許多人心中的經典台北場景。

▲廟宇文化眾神上凱道。

百年的文化，創造不可取代的歷史場景，而你心中經典的台北場景是什麼？是深夜的五分埔，還是圓山保齡球館，抑或是二二八公園，或者是你常吃的那間麵館呢？台北一步步往前進的同時，也一步步醞釀專屬於台北的味道，透過音樂與影像，生動地展現在我們眼前，從飲食到廟宇文化，都顯現出歷史的軌跡，專屬於台北的故事正在上映中，等你一起來細細品味觀賞。

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安居樂業微笑城市就是未來！社會正義持續實現中

▲瑞光社宅。

台北的未來，不僅是進步的智慧城市，安居樂業也是未來的樣貌。這座多元兼容並蓄的城市，市民得以完成夢想，即使是身心障礙者也得以實踐自我，同時人人有公平住房的機會，居住正義正在實現中，快樂的微笑城市將是未來的樣貌，邀請你一同見證和參與！

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