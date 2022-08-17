　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2022台北城市博覽會即將展開　提前筆記不容錯過的台北故事

▲▼2022台北城市博覽會即將展開　提前筆記不容錯過的台北故事。（圖／台北畫刊提供）

▲台北有著過去的光輝以及多元兼容並蓄的特點，圖為台北表演藝術中心。（圖／台北畫刊提供）

生活中心／綜合報導

未來的智慧城市，在台北看得見！2022台北城市博覽會即將到來，深厚的文化底蘊讓台北城的發展軌跡扎實的在地生根向前進。有著過去的光輝，以及多元兼容並蓄的特點，還有令人引頸期盼的未來，這一切，都在台北發生，讓《台北畫刊》透過各領域專業人士的眼光，帶您先睹為快。

智慧的展開，蘊含百年的深厚文化

▲▼2022台北城市博覽會即將展開　提前筆記不容錯過的台北故事。（圖／台北畫刊提供）

▲走訪無圍牆博物館認識台北過往的人文薈萃，一起感受屬於這座城市的故事。

台北的無限可能將在2022台北城市博覽會展現於眾人眼前，不僅是先進的科技與數據打造的智慧城市，也因過去百年歷史而發光，如：老屋新生、無圍牆博物館，集結成一幅幅精彩的台北故事，呈現迷人的台北樣貌，擁有便捷的交通，以及各式各樣美食小吃，多元並存的環境，讓英國時尚雜誌《Monocle》在今年的城市評比中，將台北列為全球宜居城市第10名，未來，台北也將憑藉這股動力，持續從現在式邁向未來式！

推薦本期畫刊–「生活印記 挖掘過往城市底蘊」＆「便利城市 打造今日宜居家園」＆「智慧之都 共築未來科技台北城

歷史的軌跡 無法複製的台北經典場景

▲▼2022台北城市博覽會即將展開　提前筆記不容錯過的台北故事。（圖／台北畫刊提供）

▲圓山保齡球館是許多人心中的經典台北場景。

▲▼2022台北城市博覽會即將展開　提前筆記不容錯過的台北故事。（圖／台北畫刊提供）

▲廟宇文化眾神上凱道。

百年的文化，創造不可取代的歷史場景，而你心中經典的台北場景是什麼？是深夜的五分埔，還是圓山保齡球館，抑或是二二八公園，或者是你常吃的那間麵館呢？台北一步步往前進的同時，也一步步醞釀專屬於台北的味道，透過音樂與影像，生動地展現在我們眼前，從飲食到廟宇文化，都顯現出歷史的軌跡，專屬於台北的故事正在上映中，等你一起來細細品味觀賞。

推薦本期畫刊– 「MV導演殷振豪：每個角落都是一個台北故事」＆「城中故事場景」＆「屬於台北市的廟會影像

安居樂業微笑城市就是未來！社會正義持續實現中

▲▼2022台北城市博覽會即將展開　提前筆記不容錯過的台北故事。（圖／台北畫刊提供）

▲瑞光社宅。

台北的未來，不僅是進步的智慧城市，安居樂業也是未來的樣貌。這座多元兼容並蓄的城市，市民得以完成夢想，即使是身心障礙者也得以實踐自我，同時人人有公平住房的機會，居住正義正在實現中，快樂的微笑城市將是未來的樣貌，邀請你一同見證和參與！

推薦本期畫刊–「打造友善職場 讓身心障礙者成為得力夥伴」＆「構築宜居城市的居住正義」＆「安居台北的多元住宅方案


台北市政府觀光傳播局廣告

ET快訊
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫
艾成身亡！戰友林吟蔚淚喊：好哥哥　「冠軍獎金分大家」揭暖舉
海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨降雨熱區出爐
快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！多車拋錨　家長載童受困
獨／蘇花安最新路線定案曝光！耗資700億「白牌機車行駛留伏筆
快訊／確定了！黃珊珊8月28日請辭　柯文哲證實：9月剩下1名

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

艾成身亡太震驚！美女律師嘆：承認自己撐不下去是一種堅強

逢豪雨必淹！高雄水管路一片黃泥濁水　「洗車胎一幕」曝

男大生鼻子過敏不換口罩！釀蜂窩性組織炎　犯這疏失險喪命

妹子跑進父母房間洗澡！鏡子前「光溜溜」吹頭髮　爸一進門全目睹

哪家沙茶醬最讚？老饕狂推「神級隱藏版」：絕對下飯

獨／蘇花安最新路線定案曝光！　耗資700億「白牌機車行駛留伏筆」

新竹縣「觀霧線」30日通車　即起就可線上預約搭乘！

新竹義民祭大豬公結局出爐　陳博彥養出1647台斤神豬獲特等獎

海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨天氣不穩！大雷雨轟7縣市

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

艾成身亡太震驚！美女律師嘆：承認自己撐不下去是一種堅強

逢豪雨必淹！高雄水管路一片黃泥濁水　「洗車胎一幕」曝

男大生鼻子過敏不換口罩！釀蜂窩性組織炎　犯這疏失險喪命

妹子跑進父母房間洗澡！鏡子前「光溜溜」吹頭髮　爸一進門全目睹

哪家沙茶醬最讚？老饕狂推「神級隱藏版」：絕對下飯

獨／蘇花安最新路線定案曝光！　耗資700億「白牌機車行駛留伏筆」

新竹縣「觀霧線」30日通車　即起就可線上預約搭乘！

新竹義民祭大豬公結局出爐　陳博彥養出1647台斤神豬獲特等獎

海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨天氣不穩！大雷雨轟7縣市

東奧組委會前理事高橋治之涉收賄5100萬　被認有重嫌今遭逮捕

日本藥妝商城祭便宜日貨、藥妝　哈日族搶優惠再省國際運費

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

白冰冰曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆：沒想到最後這一步

小資追捧！00878上市2年規模逼千億　專家曝買進策略靠這招

快訊／台啤備戰跨聯盟邀請賽　兩隊陣容上演大風吹

【廣編】友善職場四措施　富邦人壽成員工「幸福家庭的守護者」

艾成身亡太震驚！美女律師嘆：承認自己撐不下去是一種堅強

快訊／今21架次共機擾台　5架逾越海峽中線

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

艾成身亡！　粉絲直衝臉書淚喊：不相信是真的

王浩宇喝廖老大「很難喝」整杯倒了給真心建議

為何沒颱風侵台發警報？災害預報士解答

男女去宮廟「倒立香」插香爐　內行人曝惡質含意

他猜艾成卡欠債關　一票見「1關鍵」搖頭

爆乳女蛇頭「3個月賣掉50人」　徵才文曝光！

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／跨國救人被外交部稱「誤導國人」　Bump氣炸回應了

中小學8/30開學　教長：下週公布停課標準

台灣很難混？　外配年收破200萬「遍地是黃金」

管道變了！人蛇集團辦「大量越南簽證」

「慈濟在海外超強」網曝2原因推爆：世界級能力

H奶娃娃「1女戰8男」成台灣最強女優　和他合作無上限

遭外交部抹黑　Bump嘆「受夠了」宣布詐騙解碼停更

更多熱門

相關新聞

宣昶有打傷砰砰阿峰拒300萬和解　律師曝被掏空原因

宣昶有打傷砰砰阿峰拒300萬和解　律師曝被掏空原因

聯電榮譽副董宣明智的兒子、宣捷生技公司負責人宣昶有，去年找兼職算命的藝人「砰砰阿峰」吳勇峰問自己可活幾歲，但他不滿問事結果，涉砸神像又傷人，被起訴傷害等罪嫌，台北地院今開庭訊問雙方和解進度，宣昶有說對方開價300多萬元，他願給10萬元「社會觀感應該不會覺得我小氣」，辯護律師補充宣昶有雖是富二代，已被前妻掏空，和解金額還得拜託別人。

IG正妹打卡遭跟蹤送禮　噁男觸犯跟騷法下場慘

IG正妹打卡遭跟蹤送禮　噁男觸犯跟騷法下場慘

人夫共編「線上Excel」　妻一鍵下載姦情日記成鐵證

人夫共編「線上Excel」　妻一鍵下載姦情日記成鐵證

快訊／北捷板南線列車剛出站急停　車廂門突打開3分鐘

快訊／北捷板南線列車剛出站急停　車廂門突打開3分鐘

說正妹離職「會去援交」　咖啡店老闆被告GG

說正妹離職「會去援交」　咖啡店老闆被告GG

關鍵字：

台北台北城市博覽會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面