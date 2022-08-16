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社會 社會焦點 保障人權

被囚每天工作17hrs！以為會死在柬埔寨　台男：張安樂救我回來

記者劉昌松／台北報導

統促黨總裁張安樂不滿被刑事局指控，在台人受騙到柬埔寨案件中與竹聯幫勾結，「扮演黑白臉、兼具神鬼兩角色」，除了張安樂親自到台北地檢署按鈴控告刑事局誹謗外，自稱被騙到柬埔寨的男子安安也到場聲援，他說是靠張安樂幫忙支付美金3千元還有機票、防疫隔離費用，才能順利逃回台灣。

▲▼統促黨總裁張安樂帶柬埔寨求職受害人到北檢，控告徐國和刑事局誹謗 。（圖／記者劉昌松攝）

▲自稱被騙到柬埔寨工作的安安(左起)透過姊姊向統促黨張安樂求救才順利返台。（圖／記者劉昌松攝）

化名安安的男子受訪表示，因為疫情關係，工作不穩定，所以透過朋友介紹，去柬埔寨做打字工作，月薪5萬元，月休8天，但是他一下飛機，就被帶到西港不知名的園區，主管直接說他們是做詐騙的，而且要做滿1年才能離開。

安安表示，當地有20幾個園區，他們是8個人住1個宿舍，像當兵一樣上下舖，每天工作要16、17個鐘頭，工作內容是愛情詐騙，就是一直跟客人聊天，感情聊起來了，再交給比較會騙錢的主管去處理，「如果我們沒有做好，就電擊棒伺候，或者關小黑屋4、5天不讓吃飯」。

安安回想當時「沒有什麼希望可以回到台灣，想說應該會死在這邊(柬埔寨)」，「像是外交部、台灣的警察完全都不理我們」。最後找到統促黨，由總裁張安樂幫忙聯繫，付了3千美金以及機票、防疫隔離費用，但他們同行的5個人，只有他和另1人回到台灣，有3人已經被轉賣。

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