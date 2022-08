超商最新「百變金剛販賣機」登場！咖啡、熱便當通通有　還能先預訂

▲7-11「智FUN機」開發4種機型,全台鋪機數達1500台。(圖/7-11提供,下同)



記者周姈姈/綜合報導

為了讓民眾更方便一站購足所需,超商「百變金剛販賣機」再進化,一機就能買到咖啡、現做熱便當等品項,且現在還串聯外送平台,提供預訂與現貨,午餐與下午茶餐點通通都有。

7-11自2018年起領先同業發表未來商店X-STORE,同年更推出一坪即可開出一間迷你超商的「智FUN機」,陸續引進4℃、18℃、CITY CAFE、現做熱便當等4種智能販賣機型,並依商圈需求組合變化多種商業模式,服務機台數突破1500台,領先同業推動多元數位消費體驗。

▲「智FUN機」首度整合外送平台foodomo架構智能美食街。



7-11表示,「智FUN機」將首度整合外送平台foodomo,消費者可透過foodomo APP預訂指定現做餐點、就近「智FUN機」取餐,來不及預訂也能準時到「智FUN機」購買限量現貨,銷售時段與商品選擇更從午餐的現做熱便當延伸至下午茶的炸物小點,首波與21 TO GO、JUST KITCHEN 合作,販售10款現做熱便當與下午茶點,熱賣獨家新品包含21 TO GO香草烤雞腿炊粉餐盒、JUST KITCHEN好運叉燒飯、21 TO GO紫玉地瓜球。

這台結合foodomo的全新「智FUN機」,就在府開幕的7-11總部門市首亮相,門市內除了保留X-STORE未來超商,更引進近10種複合型態服務,包含「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館」、「Semeur聖娜專櫃」、「Mister Donut專櫃」、「COLD STONE專區」、「智FUN機」販售現做熱便當與CITY CAFE、「OPEN! PLAZA」卡通肖像專區等,並設置4間「多功能包廂專區」可容納6-10人的空間。

▲迷你烤爐燒肉便當台灣也有!石研室與峇嵐杉丘合作限量開放訂購。(圖/石研室提供)

台灣知名爆炒石頭火鍋品牌「石研室」與南投高級露營區「峇嵐杉丘」合作,推出提供2種新鮮牛肉片選擇的「杉中寶盒」,分別為「牛五花寶盒」(399元)與「日本和牛」(599元)寶盒,皆附有使用日月潭紅玉紅茶製作的紅茶釜飯,搭配石研室獨家特調的「赤sir醬」作為燒肉醬汁,微麻微辣口感,沾取在炭火燒烤過的肉片上,香氣更透過溫度昇華在唇齒中。

「杉中寶盒」最大亮點莫過於精巧餐盒中擁有完整的燒烤設備,包含無煙爐炭、火柴、小烤夾及滅火用的水包一應俱全,只要依照餐盒上的教學就能輕鬆又安全的享受現烤燒肉樂趣與美味,即日起開放預購下單,數量有限,售完為止。

▲「杉中寶盒」最大亮點莫過於精巧餐盒中擁有完整的燒烤設備,包含無煙爐炭、火柴、小烤夾及滅火用的水包一應俱全。(圖/石研室提供)

▲牛五花寶盒。(圖/石研室提供)

▲日本和牛寶盒。(圖/石研室提供)