哥赴柬打工！視訊「眼神飄移」疑遭虐待　妹曝：他暗示想回家

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

3名親人仍受困柬埔寨的屏東縣原住民，今(16)日上午在立委周春米與伍麗華的陪同下召開記者會，分別說明其親人在柬的生活情形。其中一名女子提到，哥哥跟女朋友一同前往柬埔寨工作，但每次跟哥哥視訊時，都會看到他眼神飄移，疑似被虐待或監控，只敢偷偷說「想回家」。

▲立委周春米、伍麗華陪同親人在柬埔寨民眾舉行記者會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

女子在記者會上提到，當時並不知道哥哥跟女朋友要出國工作，是2人到柬埔寨後才聽別人說的，目前已去了1個月，之後也都會陸續通電話、視訊，問他們有沒有平安過得如何的時候，他們也都會回答。

不過，女子發現，每次跟哥哥視訊時，都會感覺到他有點恐慌不安，而且哥哥講話的時候，視線都會不自覺往旁邊飄，像是有人在旁邊監督似的。

雖然明顯表現出焦慮不安情緒，但哥哥都不敢坦然講說他們想回家，只有偷偷暗示過，可能是希望讓妹妹在台灣想想辦法帶他們回家。女子也在記者會上呼籲，希望政府能夠趕緊到當地救援，將哥哥還有女朋友救出。

▲立法委員周春米強調，販運人口是跨國犯罪，不是單純一個地區的犯罪。

立委周春米強調，販運人口是跨國犯罪，不是單純一個地區的犯罪，呼籲台灣政府應成立跨國或跨組織，協助從中斡旋救出，「一刻都不能等，一個都不能少。」讓這些受困在外地的國人趕緊回家。