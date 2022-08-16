韓劇《美男堂》原作點擊破百萬！算命咖啡館顛覆結局　小說在台出版

▲韓劇《美男堂》改編自小說《美男堂事件手冊》。（圖／翻攝KBS官方Instagram）

記者林育綾／台北報導

Netflix 熱播韓劇《美男堂》原著小說來台！原作《美男堂事件手冊》當時在韓國知名網路小說網站KAKAO PAGE連載，不但獲得該平台故事募集比賽大獎，累積超過100萬次點閱率、15萬讀者支持，幽默筆法受到不少粉絲喜愛，結局也和戲劇完全不同走向，如今小說也在台發行繁體中文版！

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▲Netflix 熱播韓劇《美男堂》原著小說《美男堂事件手冊》來台發行。（圖／尖端出版）

《美男堂事件手冊》原作者爲鄭賳嫺，她勾勒出極具特色的「美男堂」小隊，包括經營算命咖啡館、長相帥氣、卜算準確100%，實際上卻毫無神通的道士南僩儁；還有不修邊幅、毫無清潔意識，卻是天才駭客的妹妹南惠儁；另一位是作為後援，經營徵信社的親愛夥伴孔秀哲。

三人與人稱「韓鬼」的重案刑警韓藝恩（小說的女主角與戲劇名字不同），因為一具神秘而離奇的焦黑女屍不打不相識，進而牽扯出離奇失控的殺人案件。

▲韓劇《美男堂》。（圖／翻攝KBS官方Instagram）

韓劇《美男堂》男主角徐仁國曾在新戲記者會坦言，戲劇在改寫的過程中，已經與小說互為兩個平行時空，而他為了要帶給觀眾新鮮感受，也特意不閱讀小說就進行拍攝。但他展現的高超演技，讓人看完戲劇和小說仍會充滿驚嘆，「徐仁國就是南僩儁本人！」



戲劇雖在小說的故事基礎上，增添了許多人物和支線，也對男女主角的背景進行更深刻的改寫；但小說輕鬆而逗趣的筆法、充滿幽默與諷刺的情節，還有跟戲劇完全不同的結局走向，仍吸引許多戲迷回頭閱讀。

▲Netflix 熱播韓劇《美男堂》原著小說《美男堂事件手冊》來台發行。（圖／尖端出版）

如今原著小說也發行來台，在今（8/16）正式上市，而為了符合書中所提及的韓國薩滿教、民俗與推理等元素，尖端出版也將封面融合了薩滿配色、傳統符咒形象與刑偵追逐等要素，扉頁則設計了一道「美男堂大門」，讓讀者翻閱本書時，如同進入這間熱鬧無比的算命咖啡館。隨書也附贈以南道士的西裝穿著為概念發想，挑選凝雪映畫用紙，全彩印製的首刷書籤。讓他陪伴讀者和劇迷，經歷一樁又一樁刺激有趣的推理案件。