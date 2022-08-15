父子山洪中「苦撐15分鐘」被沖走！救援隊：爸爸獲救「小孩沒了」

記者蔡紹堅／綜合報導

四川彭州龍漕溝13日暴發山洪，已導致7人死亡，其中一對父子被困在大石上的畫面引起了大量關注。最新消息指出，受困的父子兩人在大石上撐了15分鐘後被沖走，父親最後獲救倖存，但兒子則不幸身亡。

根據《齊魯晚報》報導，彭州「愛之援」救援隊隊長周楊15日表示，現場搜救排查工作已接近尾聲，「這次搜救我們隊伍投入了36個人，從13日下午事故發生後開始進行搜救，經過了四輪的反覆查找，目前沒有發現有群眾被困等情況，隊伍昨天下午6點多接到指揮部的通知，結束此次搜救任務。」

▼父子兩人受困山洪中，最後都被沖走。（圖／翻攝微博）

周楊提到，救援隊13日當天趕到現場後，首先對遊客進行了勸導疏散，「龍漕溝這片的面積挺大的，發生山洪後，還有一些河道的群眾不了解情況，依然在水裡玩。」

周楊指出，龍漕溝不是景區，一直禁止人員進入河道玩耍，且為了做好防範，不僅樹立了很多「禁止下河遊玩」的警示牌，日常還會組織巡邏隊員等沿岸巡邏，勸離遊客。

周楊強調，有時候他們也挺無奈的，剛剛從水裡勸上來遊客，一走就又下水了，「其實只要在岸上玩不要下水，就不會有問題。」

▼父親試圖把兒子拋上岸，但沒有成功。（圖／翻攝微博）

周楊更提到，山洪事發地不僅有「禁止下水遊玩」等警示標語，為了安全還用柵欄圈了起來，「有遊客把柵欄扒開，鑽進去玩。」

另外，事故中一對父子受困山洪的畫面引起了大量關注，許多網友都非常擔憂兩人的現況。對此，現場目擊者曾透露，事發時父親在洪水中用後背保護兒子，堅持了約15分鐘，最終還是被沖走，期間父親嘗試將孩子往岸上拋，但未能成功。

周楊也清楚此事，他說，那位父親後來獲救倖存，但小孩被找到時已經失去了生命跡象，「爸爸獲救，小孩沒有了。」