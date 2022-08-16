記者黃翊婷／綜合報導

近期有不少台灣人前往柬埔寨淘金，卻落入詐騙集團陷阱，淪為「豬仔」被虐待。來自柬埔寨的新住民、前不分區立委林麗蟬15日在臉書PO文表示，依據刑事局調查，這些犯罪都與台灣幫派有關，雖然當地不可能完全沒有犯罪問題，但還是希望大家不要過度渲染或誇大，甚至汙名化東南亞國家，反而不利於雙方交流。

▲林麗蟬自學中文，並成為我國史上第一位當選立委的新住民。（圖／翻攝自Facebook／我是新移民林麗蟬）

林麗蟬出生於柬埔寨金邊的富裕家庭，20歲時透過介紹嫁到台灣彰化，為了與鄰里溝通，她自學中文，後來考上建國科技大學美容系，取得相關證照，接著考取暨南大學非營利組織經營管理碩士學位學程，取得碩士學位；2016年她獲國民黨提名，當選不分區立法委員，成為我國史上第一位當選立委的新住民。

▲林麗蟬在台灣長期致力於協助新住民。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林麗蟬15日在臉書PO文表示，近期看到很多台灣人被騙到國外從事電信詐騙案的新聞，心中感到很難過，但也想為家鄉柬埔寨說句話，「其實柬埔寨政府與當地警政單位一直很努力在打擊犯罪，但說真的，任何政府都很難一次將所有的犯罪根除。」

林麗蟬提到，依據刑事局調查，這些犯罪都與台灣幫派有關，相當於是台灣人坑了台灣人，真正治本的方法應該是「透過政府之間的合作」，共享情資、打擊跨境電信詐騙犯罪，設法抓住這些跨境電信詐騙的源頭，特別是在台灣的主謀及其組織，才能避免無辜民眾繼續上當，真正有效地杜絕這些現象，而不是只在新聞上被動呼籲民眾提高警覺，或在機場進行勸導，這都是治標不治本的方式。

林麗蟬強調，東南亞國家和世界上任何其他國家一樣，不可能完全沒有犯罪問題，所以不希望大家過度渲染或誇大，甚至汙名化東南亞國家，這樣反而會加深台灣與東南亞國家之間的誤解和對立，不利於雙方交流，更不利於政府的南向政策，「我也很誠懇呼籲，台灣政府（應）盡快提出有效的遏止措施，讓台灣與東南亞國家的各種交流能夠朝向正面發展，同時也保障當地台商的權益，加深彼此正向關係。」

▼林麗蟬希望大家不要汙名化東南亞國家。（圖／翻攝自Facebook／我是新移民林麗蟬）