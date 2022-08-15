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社會 社會焦點 保障人權

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

▲▼女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／邱先生提供，翻攝當事人臉書）

▲女嬰頭部嚴重骨折死亡，曾姓保母被判刑9年半定讞。（圖／邱先生提供、翻攝當事人臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名曾姓保母照顧1歲多女嬰，卻疑似情緒失控，以硬物重擊女嬰頭部並猛烈搖晃，導致女嬰顱內出血身亡。不過，曾姓保母第一時間發現女嬰昏迷、嘴唇發白，竟未及時將人送醫，而是打給119詢問「小孩睡不醒怎麼辦？」被法官認定舉止反常，應是害怕虐童行徑曝光。最高法院審理後，15日依故意傷害兒童致死罪判刑9年8月定讞。

據悉，曾女原為幼兒園教師，結婚生子後在家照顧小孩，後來索性考取保母執照，在租屋處兼差當保母。2018年12月28日上午，曾女接受邱姓夫婦委託，照顧1歲多女嬰，怎料到了下午3點37分，保母就打電話通知，稱女嬰從上午11點睡到現在「一直沒醒來」。

▲▼女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／邱先生提供）

▲女嬰小虎妹活潑可愛，是邱姓夫妻倆的心頭肉，沒想到卻不幸遭虐離世。（圖／邱先生提供）

女嬰被緊急送醫後，右前額有明顯傷勢，經手術搶救後，住院近1個月，仍因顱骨骨折、顱內出血及其後續併發症而死亡。檢方根據法醫鑑定報告，認為曾女持硬物敲撞女嬰頭部，或使其頭部撞擊硬物，加上反覆劇烈搖晃，導致女嬰死亡，因此起訴曾女，並求處無期徒刑。

曾女出庭時辯稱，女嬰當天上午一來就食慾不振，而且哭個不停，後來11點左右開始昏睡，怎麼叫都叫不起來，才打電話請父母來帶回。至於傷勢部分，她推測，女嬰案發前3天曾與自己1歲10個月大的小兒子搶玩具，結果2人頭部對撞才受傷。

▲▼女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／記者李忠憲攝）

▲曾女（左一）出庭時，堅持沒有傷害女嬰。（圖／資料照）

不過，台中高分院認為，從租屋處錄影可見，曾女第一時間發現女嬰昏迷、嘴唇失去紅潤，情況轉趨嚴重時，撥打119不是為了叫救護車，而是為了詢問「要怎麼辦」，試圖自行施救，此舉明顯有違一般常情，足認被告應是擔心虐童行為曝光，直到後來看女童呼吸緩慢、嘴唇發紺，才不得已通知家長。

法官指出，被告當天上午11點多曾傳訊給胞姊抱怨，「媽呀，救人喔，她一直哭，我頭快爆炸了，只願意抱著走，手也快斷了」、「我唱題她也大哭」、「跟她玩也哭」、「反正就是要抱著走」，顯見幾已無法忍受之情緒狀況，足堪認定被告自身情緒控管未佳，罔顧身為保母應具之專業、耐心與愛心，有其虐童動機。

法院一審依「成年人故意對兒童犯傷害致死罪」，判刑8年。不過，台中高分院二審考量，曾女因自身情緒控管不佳，對毫無反抗能力之被害人施以凌虐手段，事後又避重就輕，不願坦承犯行，未與家屬達成和解，加重判刑9年6月。案經上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

▼法官認定曾女虐死女嬰，判刑9年6個月定讞。（圖／邱先生提供）

▲▼女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／邱先生提供）

▼女嬰因顱骨骨折、顱內出血身亡。（圖／邱先生提供）

▲▼女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／邱先生提供）

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