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國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

▲國際獅子會300G2區「第18、19屆總監交接」

▲國際獅子會300G2區「第18、19屆總監交接」。（圖／獅子會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300G2區「第18、19屆總監交接慶典」、15日於桃園市八德區來福星大飯店舉行；由於300G2區有12專區120多個獅子會、逾5000多名獅友，長年投入地方服務和公益，影響力大，國、民兩黨桃園市長參選人張善政、鄭運鵬皆出席活動，見證第18屆、19屆總監胡耀輝、劉貴足的交接儀式，並爭取獅友選票相挺。

▲國際獅子會300G2區「第18、19屆總監交接」

▲第18屆、19屆總監胡耀輝(左)、劉貴足交接。▼300G2區有12專區120多個獅子會、逾5000多名獅友（圖／獅子會提供）

▲國際獅子會300G2區「第18、19屆總監交接」

市長鄭文燦也代表蔡英文總統頒贈「德孚眾望」賀辭，給新任總監劉貴足。獅齡長達24年的第19屆新任總監劉貴足獅友，多年來待獅友如家人，親和力十足，在獅子會歷練完整，廣受獅友愛戴而暱稱其為「貴足阿母總監」。

▲國際獅子會300G2區「第18、19屆總監交接」

▲張善政由立委萬美玲陪同出席獅子會總監交接。（圖／獅子會提供）

張善政與鄭運鵬致詞都提到鄭文燦。張善政表示，他在行政院長任內，核定鄭文燦要求把台鐵高架改成地下，航空城重新核定，這兩項建設，8年過去乏善可陳，冥冥之中要讓他當桃園市長好好建設。

▲國際獅子會300G2區「第18、19屆總監交接」

▲鄭運鵬由市長鄭文燦陪同出席獅子會總監交接。（圖／獅子會提供）

鄭運鵬也提到鄭文燦「早上舊金山、晚上拉拉山」，絕對不是江湖傳說，鄭文燦可以訪美結束，返台立刻驅車到拉拉山參加水蜜桃之夜，如果他當選桃園市長，也會秉持鄭文燦這樣的精神。

▲國際獅子會300G2區「第18、19屆總監交接」

新任總監劉貴足提出「獅愛永續，熱誠服務」年度服務主題，強調不是未來式，而是現在進行式，並表示與夫婿劉主恩共同經營欣聲貨櫃屋有限公司，事業有成，秉持「取之於社會，用之於社會」回饋精神，發願善盡全力帶領獅友共同為服務社會而努力，落實一人當選兩人服務。

包括：立法委員魯明哲、萬美玲、市議員段樹文、工策會總幹事陳家濬、前國大代表張建隆、國際獅子會300G2區創區總監黃簡美桂、歷屆總監及各區、各分會獅友等皆出席，場面盛大。

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國際獅子會300G2區總監交接張善政鄭運鵬劉貴足

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