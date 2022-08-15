台大校長遴選聚焦抄襲案　候選人：陳明通是特例「教授要教寫論文」

▲台大校門。（圖／記者許敏溶攝）



生活中心／台北報導

台大校長遴選委員會今晚舉辦首場候選人治校理念說明會，由2位候選人打頭陣，分別是台大工學院長陳文章、電資學院長張耀文。台大日前才宣布取消新竹市前市長林智堅的國發所碩士論文學位，論文抄襲案成今晚焦點，對此首位上場的陳文章回應，林智堅的指導教授陳明通指導的學生數較多「是比較特別的例子」，老師有義務教導學生怎麼寫論文。

台大校長管中閔任期將在明年1月屆滿，台大校長遴選委員啟動新校長遴選程序，今起到22日舉行5場校長候選人說明會，除第五場為1人參與，其餘4場各有2人參與，每位候選人可發表40分鐘治校理念說明，以及意見交流40分鐘，預計9月初進行校務會議推薦投票，10月8日前選出新校長。

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此次參與遴選的9位校長候選人包括台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院長陳文章、台大法律系講座教授陳聰富、台大電資學院長張耀文、台大醫院雲林分院長黃瑞仁、台大文學院長黃慕萱、台大電機系教授葉丙成、台大醫院癌醫分院長楊志新。

首位登場的陳文章強調，台大很重視學術倫理與誠信，每位研究生都要修碩士專題研究，因為學生不是天生會寫論文，老師有義務教學生怎麼寫論文，只要在這時告知學生學術倫理的重要性，就可減少抄襲情事。

陳文章受訪時也說，通常一般教授指導的研究生每年數量有限，陳明通指導的學生數量較多「是比較特別的例子」，但不清楚陳明通怎麼指導學生，他相信大部分的台大教授都很認真在指導學生。

▲台大電資學院長張耀文。（圖／翻攝台大校長遴選委員會直播）



另一位候選人張耀文則強調「正直誠信」，他引述已故的台大前校長傅斯年處理校內教師疑似投共案件時的12字聲明「有聞便查，查明便辦，絕不護短」，形容台大目前的處境。他認為正直誠信是頂尖大學的核心價值，不要連結到政治面，學術問題應在學術場合解決。

張耀文說，處理這類案件要謹慎、遵循行政常軌，台大目前的做法是循國際規範和既定制度，有程序正義才能避免爭議。

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