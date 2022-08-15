山洪遇難被罵「活該」　倖存者坦白「看見告示牌」還敢下水原因

記者蔡紹堅／綜合報導

四川彭州龍槽溝山洪已造成7名遊客死亡，但因為當地本來就有設置「禁止下水」的告示牌，還有人曾拿著大聲公勸導，許多網友都不同情遊客們的遭遇，甚至痛罵「活該」。對此，有倖存者感到非常痛心，上網喊冤，稱雖然河溝有設告示牌、防護網，但在看到「人山人海」，有了「從眾心理」之後，根本想不到有安全問題。

▼龍槽溝設有明顯「請勿下河」告示牌，但大部分遊客都不理會。（圖／翻攝微博）

該名倖存者化名貝殼，他表示，目前看到網上很多輿論，對親歷者人身攻擊，帶節奏，歪曲事實的言論表示很痛心，當天他們在龍門山鎮吃完飯，想找個地方避暑，在網路平台上看到了推薦的「龍槽溝風景區」，又看見高德導航顯示評分4.8，想著還不錯就驅車前往了，「一路上一直堵車，排了幾公里的隊，很不容易才找了個停車的地方。」

貝殼提到，景區門口很大，人山人海，進門時也有人提醒掃場所碼，他們看到這麼多人進去，應該是沒什麼安全問題，「從入口沿著河溝一直走，每個地方都有很多人，我們就多走了幾段路，找了個中游的位置，人相對較少點，但是下去仍有上百人。河溝有提醒路牌，遠離河道之類的，也有防護網，但是每隔幾段就是被破壞掉的，可以直接下河。因為我們看著人山人海，於是有了從眾心裡，壓根沒想到會有安全隱患，當時天氣都很好。」

▼除了告示牌，龍槽溝還設有防護網，但遭到遊客破壞。（圖／翻攝微博）

貝殼說，到了下午3點25分左右，天空變暗，飄了幾顆雨，幾個人看到山上有積雨雲（山很高，看不到頂，在雲霧裡），就提醒朋友準備走了，要下雨了，「當時我們那個溝段還有上百人在紮營，戲水，我和幾個朋友剛上岸穿好鞋，就看見洪水來了，離我們只有20、30公尺，因為再遠點就看不到了。現場的人都尖叫起來，露營帳篷，行李，全被捲走，因為只有一邊一條小路可以上岸，很陡，很難走，人又多，所以來不及跑完。很多人直接就被困水裡，有的人來不及撤離就被困在對岸，至少有10多個人。」

貝殼指出，撤離通道人太多，有的人摔倒了，當地村幹部在指揮疏散，喊著不要慌，慢點，他們當時也害怕，看著水中的人無力施救，由於還有朋友在下游，準備打電話通知下游朋友，可是在山裡卻沒信號，無法聯繫，於是幾個人就奔跑著下了山，最後在下游聯繫到了朋友，所幸下游撤離得挺快，因為已經有人在通知撤離了。

▼大批遊客無視警告，在河溝上游玩。（圖／翻攝微博）

最後，貝殼希望能澄清四點，第一是，「地圖上，和一些平台上都顯示為該地方是龍門山景區，而且很多網紅打卡，博主推薦。而且景區有上千人，並不是我們自己喜歡去叢林探險，也沒想到會有山洪。」

第二是，「在中上游段，洪水來了時，現場的人聽不到疏散提醒，沒信號，很多人都是在放鬆狀態。如果有人提前半小時提醒疏散，怎麼可能不注意，因為都是托家帶口，帶著孩子來玩。再往下游的位置，當地村幹部都在呼喊及時疏散，也有很多人撤出來了，不跑沖走的人更多，後果不敢想像。」

第三是，「既然有山洪危險，為什麼都那麼多媒體還在推薦打卡，導致很多遊客失去防範心理。門口也有人在監管掃場所碼，為什麼不人工提醒不能下河。」

▼山洪暴發之前，有人拿著大聲公勸遊客離開河溝。（圖／翻攝微博）

第四是，「看到很多網友在攻擊被困人員，我想問一下，人在面對突發而來的自然災害時，心理第一反應是恐懼，會失去正確判斷，何況有孩子，家人。所以請這些人不要再帶節奏。為遇難者祈禱。同時提醒大家，到陌生地方，一定要保持通訊暢通，如果手機沒信號了，就要注意保證安全。不然無法和外界聯繫。」

不過，貝殼的說法並沒有獲得廣泛認同，大部分網友還是持續痛罵，「所以都是別人的錯？明明看見警示牌了，還硬要下水！」「這哪來的巨嬰？看見人多就覺得沒問題？你看見別人吃屎會跟著吃嗎？」「都知道有警示牌、防護網了，還敢下水，就是心存僥倖吧，活該。」

▼山洪暴發，一對父子被困在大石上，最後不幸遭大水沖走。（圖／翻攝微博）