山洪7死地點竟是「網紅秘境」　他苦勸「我給你跪」卻沒人理會

記者蔡紹堅／綜合報導

四川彭州龍槽溝13日暴發山洪，已導致7名遊客身亡，但卻傳出當地本就有「請勿下河」的告示牌，並設有防護網隔絕，且早在山洪暴發之前，就有管理員苦勸遊客離開，甚至都說出「我給你們跪下了」，還沒有遊客願意理會。

陸媒報導指出，山洪暴發之前，景區的管理員胡敏曾勸遊客快點離開，但是卻沒人要理他，後來他連著大喊「我給你們跪下了，求求你們，快要漲水了，你們快跑」，竟然還是沒什麼人要理他。

▼山洪暴發前，管理員曾拿大聲公勸遊客撤離。（圖／翻攝微博）

另外，在慘劇發生之前，龍槽溝在大眾點評、小紅書、抖音等網路平台上都是熱門打卡點，甚至被不少網友稱為「網紅秘境」，進一步吸引了更多遊客湧入當地，並且對安全問題失去警戒。

有倖存者就在網路上喊冤，抱怨道「地圖上，和一些平台上都顯示為該地方是龍門山景區，而且很多網紅打卡，博主推薦。而且景區有上千人，並不是我們自己喜歡去叢林探險，也沒想到會有山洪。」

▼當地設置明顯告示牌，但大部分遊客都未理會。（圖／翻攝微博）

倖存者還說，「在中上游段，洪水來了時，現場的人聽不到疏散提醒，沒信號，很多人都是在放鬆狀態。如果有人提前半小時提醒疏散，怎麼可能不注意，因為都是托家帶口，帶著孩子來玩。再往下游的位置，當地村幹部都在呼喊及時疏散，也有很多人撤出來了，不跑沖走的人更多，後果不敢想像。」

倖存者並強調，「既然有山洪危險，為什麼都那麼多媒體還在推薦打卡，導致很多遊客失去防範心理。門口也有人在監管掃場所碼，為什麼不人工提醒不能下河。」

▼河溝旁甚至還有防護網隔離，但卻被破壞硬闖。（圖／翻攝微博）