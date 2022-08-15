四川多處水域發現10幾公分線蟲　一整片水中來回扭動嚇壞民眾

記者魏有德／綜合報導

四川民眾近日在多處水域發現水中有長約十幾公分的條狀物種不停扭動，模樣嚇人。對此，成都華希昆蟲博物館館長趙力表示，這些線蟲並不是傳言中的「龍線蟲」，而是昆蟲體內寄生的某種線蟲發育成熟後進入水體，此類線蟲宿主一般不會是人類。

▲四川民眾發多處水域裡有線蟲出沒。（圖／翻攝封面新聞，下同）

《封面新聞》報導，連日來，有不少網友發布視頻（影片）稱，在成都以及樂山等地河道裡，發現一些神秘的線型物種在水裡活動。這些線蟲體長超過十幾公分，且能隨意在水裡游動，擔心對人體有危害。

目擊者趙女士表示，這條線蟲能在水裡自由游動，速度也很快，首尾兩端都沒有明顯的昆蟲特徵，「很細一根，體長幾十釐米（公分），我和朋友是第一次見。」

趙立指出，由於線蟲類群種類繁多，單從影片很難確認其種類和來源，螳螂和各種直翅目昆蟲在這個季節都進入成熟期，其體內的線蟲也發育成熟，「這段時間如果在水中發現線蟲的話，最大可能是昆蟲體內的線蟲進入水體。」

至於網友擔心的龍線蟲，趙立表示，龍線蟲來自於非洲，目前很罕見，如今這個時節正是線蟲需要繁殖的時候，「牠們會分泌一些化學物質，讓昆蟲感到口渴，自動去尋找水，跳入水中，然後它們就從昆蟲體內鑽出來，進入水中。」

趙立強調，龍線蟲一般不會在小河溝裡出現，「如果在水中發現線蟲，其實是已經從昆蟲體內，進入水體準備繁殖的，不會再次進入人體，牠的寄主一般不是人類，除了節肢動物，魚和螺類，也有可能有線蟲寄生。」

趙立提醒，如果在野生河道游泳或者玩水，線蟲有可能從人體肛門進入，但頻率不高，一般都是需要通過飲水進入，「食用生的蔬菜瓜果或潮濕的土壤也有可能造成線蟲進入人體，並非所有的線蟲都會寄生在人體內，不同種類的線蟲，宿主也不一樣。」