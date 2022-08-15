　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

多款晶片價格雪崩　陸媒：其中一款「售價狂降90%」成百元貨

▲▼晶片,半導體,芯片。（示意圖／CFP）

▲部分晶片供需反轉，價格重挫。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠疫情暴發之後，晶片曾一度嚴重缺貨，導致價格飆漲，但近期市場供需反轉，又出現了降價求售的情景，甚至有一款晶片的價格重挫90%，售價只剩下原先最高價的一成。

根據大陸《央視財經》報導，有一款意法半導體的晶片是電子控制系統的核心零件，曾是2021年最緊俏的晶片產品之一，報價一度上漲至3500元人民幣（約1.5萬元新台幣）一個，但今年卻從高位下滑至600元（約2600元新台幣）一個，降價幅度超過80%。

另一型號的晶片更慘，在2021年價格維持在200元（約890元新台幣）一個，目前售價卻只剩下每個20元（約89元新台幣），降幅高達90%，只有最高價的十分之一。

▲▼陸媒：多種晶片價格狂降　其中一款只剩「最高價的一成」。（圖／翻攝央視）

在LED照明產品中，會使用到發光晶片和驅動晶片，這兩類晶片的價格在今年也開始出現回落。歐菲光（OFILM）的董事會秘書肖燕松就說，發光晶片的價格，跟去年同期比有20%至30%的回落，驅動晶片的價格回落幅度可能會更大一些，有40%。

今年以來，消費電子類控制晶片的市場價格也持續走低，從百元高位跌至兩位數，以手機為例，2022年全球手機銷量下滑，導致手機用電子晶片供大於求，各大手機廠商紛紛調低出貨量目標，並向上游晶片廠商砍單。

▲▼陸媒：多種晶片價格狂降　其中一款只剩「最高價的一成」。（圖／翻攝央視）

上海某電子科技有限公司總經理馬學榮透露，「砍單肯定有，因為大家需求沒有了，自然訂單就會延後，推後提貨，或者取消訂單。現在就是供過於求，訂單自然就減少了。」

大陸工信部信息通信經濟專家委員會委員劉興亮也說，根據數據，集中在消費電子領域，尤其是在面板用晶片、通信用晶片、模擬晶片等眾多大類晶片中，價格降幅都不小，「其中，大部分近兩月內跌價超過20%，部分晶片降價超80%。」

大陸網路與訊息科技專家包冉，全球的半導體，也就是晶片市場，從需求端的角度出發，實際上出現了一種分化的跡象，比如，手機相關類的晶片是過去的十年中最火的晶片，但隨著全球經濟的不確定性在增強，很多消費者消費的慾望被遏制了，勢必直接傳導到上游各類晶片產業鏈之間的需求。

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
她點5碗小火鍋　「送來整袋餿水」氣炸
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

阿公每天凌晨拾荒…真實身分遭曝「是退休大學教授」　原因藏洋蔥

四川山洪7死堅持摸一把麻將！男童「眼睛消失」父子苦撐15分永別

106萬現金塞保險箱！他嫌重「偽裝垃圾」放垃圾桶旁　一回家不見了

父子山洪中「苦撐15分鐘」被沖走！救援隊：爸爸獲救「小孩沒了」

穿和服遭公安撕衣逮捕！正妹Coser「700字懺悔」：傷害民族情感　

港財匯局啟動中國恆大及恆大物業帳目調查：保障股東及投資者利益

疑在頂樓「玩跑酷」　香港17歲少年墜樓亡「留下一隻鞋」

幼童「倒栽蔥」摔出車！粗心媽繼續開車...許久才報警：孩子不見了

多款晶片價格雪崩　陸媒：其中一款「售價狂降90%」成百元貨

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

阿公每天凌晨拾荒…真實身分遭曝「是退休大學教授」　原因藏洋蔥

四川山洪7死堅持摸一把麻將！男童「眼睛消失」父子苦撐15分永別

106萬現金塞保險箱！他嫌重「偽裝垃圾」放垃圾桶旁　一回家不見了

父子山洪中「苦撐15分鐘」被沖走！救援隊：爸爸獲救「小孩沒了」

穿和服遭公安撕衣逮捕！正妹Coser「700字懺悔」：傷害民族情感　

港財匯局啟動中國恆大及恆大物業帳目調查：保障股東及投資者利益

疑在頂樓「玩跑酷」　香港17歲少年墜樓亡「留下一隻鞋」

幼童「倒栽蔥」摔出車！粗心媽繼續開車...許久才報警：孩子不見了

多款晶片價格雪崩　陸媒：其中一款「售價狂降90%」成百元貨

泰國旅遊危險？亞美將喝醉坐路邊被泰尪痛罵　揭真實面：慶幸沒事

網上求助無門！NFL防守大漢見小蛇嚇瘋　CP3也隔岸觀火

夏季極端高溫！法國農人改種高粱　開創利基市場

極端熱浪導致西班牙逾千人喪命　交通事故大增

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

TOYOTA全新「2.0渦輪引擎」規格曝光！RAV4、Camry都有望採用

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

WNBA球星格林納遭俄國判刑　辯護律師團隊提起上訴

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

大陸熱門新聞

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

夫妻柬埔寨做生意遇害！關廁所內雙亡

女大生名字太特殊點名遭拒！身分證曝光網愣住

美參眾議員訪台　解放軍：15日在台周邊軍演

亞洲夫妻生混血寶　人夫看鑑定傻眼

人體2部位測勃起硬度！　醫指1等級未達標：最好去檢查

四川山洪7死　男童遺體「眼睛沒有了」

陸晶片業「明日之星」剛募27億　今傳倒閉

父子山洪中苦撐15分鐘　爸獲救，小孩沒了

獨生女嫁老實男！婚後天天吵

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

美參眾議員訪台　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

美祭4禁令衝擊大陸半導體產業　陸媒大呼荒唐

美祭4禁令衝擊大陸半導體產業　陸媒大呼荒唐

美國商務部工業和安全局宣佈，從8月15日開始，將金剛石、氧化鎵兩種半導體材料、用於GAAFET架構集成電路所必需的ECAD（EDA）軟體，以及用於燃氣渦輪發動機的壓力增益燃燒技術加入到商業管制清單，對其出口進行管控。15日，陸媒分析強調，「這太荒唐了，美國是否對中國封殺金剛石，也沒啥影響。」

文科女孩勇闖半導體界！　年薪翻倍到150萬元

文科女孩勇闖半導體界！　年薪翻倍到150萬元

美管制「芯片之母」EDA出口　中國半導體工廠要慘了

美管制「芯片之母」EDA出口　中國半導體工廠要慘了

李在鎔獲赦將升任會長？先處理三星內憂外患

李在鎔獲赦將升任會長？先處理三星內憂外患

鏈結台大工學院師資到雲林　封測人才培訓免費開課

鏈結台大工學院師資到雲林　封測人才培訓免費開課

關鍵字：

晶片芯片積體電路半導體炒芯

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面