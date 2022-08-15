多款晶片價格雪崩　陸媒：其中一款「售價狂降90%」成百元貨

▲部分晶片供需反轉，價格重挫。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠疫情暴發之後，晶片曾一度嚴重缺貨，導致價格飆漲，但近期市場供需反轉，又出現了降價求售的情景，甚至有一款晶片的價格重挫90%，售價只剩下原先最高價的一成。

根據大陸《央視財經》報導，有一款意法半導體的晶片是電子控制系統的核心零件，曾是2021年最緊俏的晶片產品之一，報價一度上漲至3500元人民幣（約1.5萬元新台幣）一個，但今年卻從高位下滑至600元（約2600元新台幣）一個，降價幅度超過80%。

另一型號的晶片更慘，在2021年價格維持在200元（約890元新台幣）一個，目前售價卻只剩下每個20元（約89元新台幣），降幅高達90%，只有最高價的十分之一。

在LED照明產品中，會使用到發光晶片和驅動晶片，這兩類晶片的價格在今年也開始出現回落。歐菲光（OFILM）的董事會秘書肖燕松就說，發光晶片的價格，跟去年同期比有20%至30%的回落，驅動晶片的價格回落幅度可能會更大一些，有40%。

今年以來，消費電子類控制晶片的市場價格也持續走低，從百元高位跌至兩位數，以手機為例，2022年全球手機銷量下滑，導致手機用電子晶片供大於求，各大手機廠商紛紛調低出貨量目標，並向上游晶片廠商砍單。

上海某電子科技有限公司總經理馬學榮透露，「砍單肯定有，因為大家需求沒有了，自然訂單就會延後，推後提貨，或者取消訂單。現在就是供過於求，訂單自然就減少了。」

大陸工信部信息通信經濟專家委員會委員劉興亮也說，根據數據，集中在消費電子領域，尤其是在面板用晶片、通信用晶片、模擬晶片等眾多大類晶片中，價格降幅都不小，「其中，大部分近兩月內跌價超過20%，部分晶片降價超80%。」

大陸網路與訊息科技專家包冉，全球的半導體，也就是晶片市場，從需求端的角度出發，實際上出現了一種分化的跡象，比如，手機相關類的晶片是過去的十年中最火的晶片，但隨著全球經濟的不確定性在增強，很多消費者消費的慾望被遏制了，勢必直接傳導到上游各類晶片產業鏈之間的需求。