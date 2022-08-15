美祭4禁令管制「芯片之母」！衝擊大陸半導體產業　陸媒大呼荒唐

▲美國祭四大禁令管制EDA 出口。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國商務部工業和安全局宣佈，從8月15日開始，將金剛石、氧化鎵兩種半導體材料、用於GAAFET架構集成電路所必需的ECAD（EDA）軟體，以及用於燃氣渦輪發動機的壓力增益燃燒技術加入到商業管制清單，對其出口進行管控。15日，陸媒分析強調，「這太荒唐了，美國是否對中國封殺金剛石，也沒啥影響。」

美國商務部工業與安全局副局長艾茲特維茲（Alan Estevez）指出，半導體技術發展越快、越高效及越耐用，甚至可在惡劣的環境下運作，可能會改變商業和軍事領域的「遊戲規則」，因此當美國意識到風險，並與國際合作夥伴一起行動，以確保實現共同的安全目標。

四大禁令是以美國為首的42個國家，共同在2021年12月舉行的會議中，達成管制先進技術的共識之一，只是美國的出口管制涵蓋的比國際協議更為廣泛，包括生產半導體所需的額外設備、軟體和技術。

第四代半導體材料氧化鎵和金剛石，可以讓半導體在更惡劣的條件運作，像是在更高的電壓或是溫度，並讓使用相關材料的設備更具備軍事潛力，而 PGC 技術則是在陸地和航太應用具有潛力，包括火箭和高超音速系統。

EDA軟體的功能涵蓋設計、佈線驗證和仿真等所有流程，是半導體設計中極為重要的關鍵，甚至稱為「芯片之母」，沒有EDA幾乎無法製造晶片。而大陸國內有近2000家晶片設計廠，其中有四分之三都是國外EDA軟體廠商包辦，若美國全面禁止EDA，恐導致大陸在3奈米以下的先進製程難以突破，且客戶量會大為減少，最嚴重的情況則是倒閉至少一半的業者。

15日，陸媒《運營商財經網》發表分析文章稱，「美國為了打壓中國芯片業竟然禁止賣金剛石，這太荒唐了。」不過，報導並沒有提到EDA軟體，主要強調了金剛石，「近日，美國相關部門宣布對中國禁止出售四種產品，都是針對中國芯片業，其中禁止對中國出口金剛石，這令人好笑，因為金剛石就是鑽石的原材料。」

報導指出，金剛石材料的高成本和小尺寸是制約金剛石功率電子學發展的主要障礙。但即便如此，美國依然想保持在金剛石這種半導體材料的領先地位。這種金剛石其實是工業金剛石，不是鑽石。工業金剛石早期由歐美等國家壟斷，產品價格居高不下，可達100美元/克拉；但是，如今人造金剛石開始盛行，價格快速下降，2015年前後跌至0.1元/克拉。

報導稱，大陸以河南省為核心，已經有很多工業金剛石企業，技術先進、產能充足、產業鏈配套齊全，已形成研發、生產一體化的超硬材料產業集群，美國是否對中國封殺金剛石，也沒啥影響。2020年大陸工業金剛石總產量200億克拉，其中工業金剛石單晶+微粉145億克拉，壟斷全球95%工業金剛石原料市場份額。