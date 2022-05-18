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蘋果挨告！12歲弟戴AirPods Pro竟「耳膜受損」　全因警報聲太大

▲AirPods Pro。（圖／Unsplash）

▲ 12歲男童使用AirPods Pro時因警報聲過大而聽力受損。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州一名男童先前戴著AirPods Pro用iPhone看NetFlix時，耳機突然在沒有任何警示的情況下發出「安珀警報」（Amber Alert），也就是美加地區針對兒童綁架案發出的警告，卻因警報聲過大導致男童永久性聽力損失，家屬已向蘋果公司提告。

根據《路透》，男童B.G.（縮寫）的父母戈多亞（Carlos Gordoa）、雷耶斯（Ariani Reyes）16日在加州聖荷西聯邦法院提起訴訟，宣稱AirPods Pro存在缺陷，因其不顧用戶當下設置的音量大小，以過大的音量播出警報聲，指控蘋果犯下重大過失及詐欺，要求賠償。

這起事件發生於2020年5月，當時僅12歲的B.G.正用iPhone看NetFlix，右耳戴著AirPods Pro，看到一半耳機響起震耳欲聾的警報聲。當時當局發布安珀警報，即美加地區在發生兒童失蹤或綁架事件時發出的警報，但因音量過大，導致B.G.的耳膜、內耳受損，造成永久性聽力損失，還有耳鳴、頭暈症狀，必須配戴助聽器。

家屬說明，早在2019年就有用戶投訴，AirPods播出的警報聲與用戶當下正播放的媒體音量不符，蘋果當時就得知AirPods警報音量太大的問題，卻沒有作為。律師聲明指出，「因蘋果公司未就AirPods音量大小發出警告，嚴重改變男童的生活，導致他永久性失聰」，蘋果目前則尚未對此案發表評論。

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