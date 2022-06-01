Lenovo新筆電齊發　電競、上班需求一次滿足

▲Lenovo全新Legion、IdeaPad Gaming 、Yoga系列筆電即日起在台上市。（圖／Lenovo提供）

記者陳俐穎／綜合報導

Lenovo今宣布最新電競筆電Legion、IdeaPad Gaming 系列與輕奢Yoga系列即日起在台上市，全系列搭載第12代Intel® Core™處理器，一口氣引進多款新機，可以滿足電競、上班上學等需求。

新品包含今年CES新亮相的WQHD+ 16 吋Legion 5i Pro，和WQHD的Legion 5i；以及5月初才全球發表的高階電競機種Legion 7i、Legion Slim 7i，與輕薄高效的Yoga系列，包括商務級Yoga Slim 9i、效能強勁的Yoga Slim 7i Pro X和Yoga Slim 7i Pro ，和僅984克起的輕薄Yoga Slim 7i Carbon。

專門為電競研發的Lenovo Legion 7i、Legion Slim 7i、Legion 5i Pro以及Legion 5i，皆搭載第12代Intel® Core™ H旗艦處理器，14核心混和架構支援繁瑣的多工運算，而針對散熱，獨家研發Coldfront4.0多層散熱機制，新增銅塊強化散熱，提升導熱效果。

而IdeaPad Gaming 3i具備時尚的外型，外出時作為工作或是創作用筆電也不失特色，保持便攜特色同時，依舊保留電競玩家重視的重點。搭載16:10 2.5K QHD高解析度螢幕，四邊極窄邊框的設計大幅提升視覺感受，四通道散熱增加20%的散熱效率，提升15%冷卻性能。

此次發表輕奢高階Yoga系列筆電共4款，包含Lenovo Yoga Slim 9i、Yoga Slim 7i Pro X、Yoga Slim 7i Pro和Yoga Slim 7i Carbon，除了第12代Intel® Core™處理器、支援Wi-Fi 6E4，以及動態背景噪音消除功能、Full HD解析度以上的攝影鏡頭等，Intel更明確指出第三代Intel® Evo™設計必須對應9小時以上的電池續航時間2，以及喚醒反應時間必須少於1秒5，同時必須支援可在30分鐘內充入4小時可用電量的電池快充技術。