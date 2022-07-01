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數位學習不打烊！台東「生生用平板」7484台全數到位

▲台東「生生用平板」7484台全數到位 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東「生生用平板」7484台全數到位 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣推動「生生用平板」計畫，由教育處與康樂國小組成數位學習推動辦公室，全力協助縣內各校數位學習及行動載具教學活動，目前7484台平板皆已到位，數位學習推動辦公室依據各校需求進行載具管理系統設定，全縣國中小載具與充電車已陸續配發至各校，預計7月底配送完畢。

縣長饒慶鈴表示，協助縣內中小學教師熟悉載具進行數位學習是辦公室首要任務，目前行動載具經過前置MDM(行動載具管理系統)納管設定後，班級載具師生模式已設定完成，一開機可直接進行班級教學活動，教師更專心設計教學課程，減少適應載具的磨合期。

▲台東「生生用平板」7484台全數到位 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東「生生用平板」7484台全數到位 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣府教育處指出，台東縣幅員廣大，地形狹長，為貼近各校行動載具使用習慣及需求，數位學習辦公室調查各校意向協助採購行動載具，尊重各校選擇之載具類型，規劃後續各項服務內容；且為協助各校快速進行後續載具管理，數位學習辦公室於5月召開全縣中小學說明會，調查各校載具運用及班級推動模式，依據需求協助前置納管設定，滿足各校實際使用情形及習慣。

此外，台東縣數位學習辦公室提供無線投影模組、藍芽鍵盤、觸控筆等週邊應用軟硬體供各校使用，並從5月進行數位學習主軸培訓課程，包含MDM認識與操作、遠距教學與數位學習、行動載具認識與教學應用(包含載具使用與管理、課程教學APP、數位學習平台、領域教學案例)、數位學習工作坊(包含學習扶助平台)等4大類主軸研習課程，其中包含線上及實體操作，課程多元豐富，歡迎縣內教師踴躍參加，為新學年度的數位教學活動預作準備。

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