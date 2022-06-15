5月平板熱銷榜出爐！萬元出頭CP值機款最受歡迎

▲5月平板熱銷榜出爐，蘋果iPad 10.2第九代WiFi版64G賣最好。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

繼2021年在台灣疫情爆發之時，三級警戒的防疫政策，讓遠距教學掀起一波平板買氣，而面對目前市場需求減少，傑昇通信統計5份門市平板熱銷排行資料，以熱銷機型來看，蘋果較上月增加一席，佔六席最多，且以入手價格為榜上最便宜的蘋果iPad 10.2第九代WiFi版64G賣最好，蟬聯銷售冠軍。

然而平板熱銷榜上，非蘋陣營不僅出現明顯的價差，螢幕尺寸及配備規格更是不盡相同，傑昇通信表示，第二名到第四名都由三星A系列平板拿下，尤其是上月還在第四名的Galaxy Tab A7 Lite LTE（32G），因為價格親民，本月則成為安卓系統熱銷冠軍，作為學齡兒童居家學習、或是新手入門的第一款平板電腦也相當適合

第五名則是新進榜的蘋果iPad Air第五代（64G），隨著蘋果正式於今年4月份開賣，短短一個月便進榜前五名，傑昇通信指出，可見加入M1處理器除了效能表現提升，同時也擁有出色的續航能力，目前價格在17,490元，仍受到消費者青睞。而上升兩個名次到第六名的iPad 10.2第9代WiFi（256G），更加強遠距視訊體驗，強化多工視窗處理功能，續航則支援20W有線快充，影片播放時間最長可達10小時，價格不用1萬5。

▲5月平板熱銷榜。可點圖放大。（圖／傑昇通信提供）

名次稍微下降的小米Pad 5，本月來到第七名，傑昇通信認為，購買安卓系統的消費者，多作為娛樂追劇使用，因此以價格取勝的高CP值小米平板，除了具備11吋的顯示螢幕之外，機身擁有四組杜比喇叭，搭載高通S860處理器，不僅讓系統能夠更流暢，再加上續電力配備8,720mAh的高效能電池，不論是想要文書處理或是玩遊戲，都能輕鬆勝任，價位在9,290元，還是很有競爭力。