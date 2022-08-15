南投10人被騙去柬埔寨等國　營救難度高！警掌握在台接送人員

▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者高堂堯／南投報導

近期屢傳台灣年輕人遭詐騙前往柬埔寨等國家「淘金」卻慘淪人球的案件，據南投警方指出，受害且滯留國外的縣民已累計有10人，礙於無邦交等限制而增加營救難度；南投縣長林明溱力指示縣警局加速成立「打詐南投隊」，從宣導、攔截到查緝等多方面防杜，務求將詐騙犯罪對縣民的威脅降到最低。

南投縣警局長黃永志今天在縣務會議上報告指出，近來以海外高薪遭詐騙出國的縣民，經查已有10人，均是透過海外旅行社代訂旅館、機票及申辦護照，雖造成斷點增加追查難度，但縣警局專案小組結合刑事局，已掌握涉案的在台接送人員等特定對象，近日就可收網突破，唯詐騙被害人仍滯留國外，在無邦交的限制下營救增加不少困難度。

▲南投縣長林明溱指示縣警局針對打詐加強宣導。（圖／南投縣政府提供）

黃永志另指出，近3年南投縣民遭詐騙的金額已從1.2億、1.5億增到4億多元，雖然警方攔截金額也從1400多萬元、2500多萬元增加到4700多萬元，據警政署統計，南投縣打擊詐騙犯罪績效在全國乙組縣市排名第一，但受害民眾仍層出不窮，呼籲大眾對假網拍、投資詐欺、分期解除、猜猜我是誰、假網路交友到海外高薪等新舊手法提高警覺，小心避免受騙。

林明溱表示，詐騙集團善用人性弱點、手法刁鑽，連高知識份子的研究單位副座都傳出遭騙2500萬元，縣府團隊將全力支持縣警局成立「打詐南投隊」，對詐騙危害一定不能輕忽。