柬埔寨詐騙頻傳！藍營要蘇貞昌主持治安會報　「別只會大內宣」

▲國民黨團召開「只顧選舉 罔顧生命～國人赴柬埔寨慘狀！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台人遭詐騙至柬埔寨議題引發外界關注，航警局更是派員到桃園機場櫃檯舉牌宣導，呼籲民眾海外打工陷阱多。對此，國民黨立院黨團15日召開記者會，並表示，雖然政府有作為但仍然不夠，希望行政院長蘇貞昌主持治安會報，提出強力具體措施，也避免再有國人遭到受騙。

近幾個月來國人被騙至柬埔寨從事詐騙工作、密集勞力工作，甚至賣淫，不願順從遭到毆打、轉賣、甚至傳出遭摘除器官販賣。不少人被騙到柬埔寨，陷入高薪誘惑廣告的年輕人，多屬於經濟弱勢，家屬沒錢贖人，只能命喪異鄉。國民黨團表示，家屬求助政府，卻得不到具體、有效的幫助，縱使政府開始積極從機場舉牌，苦勸年輕人不要搭機前往柬埔寨的土法煉鋼，雖然勸回少數年輕人，但還有更多年輕人繼續前往。

國民黨團15日上午召開記者會，邀集外交部、法務部、內政部移民署、警政署刑事局相關官員，除了肯定政府相關部會的確有在努力營救國人，但力道仍然不足，國民黨團強烈要求各部會，尤其針對原鄉、偏鄉擴大持續宣導不要前往柬埔寨打工外，內政部必須要將專案提升到行政院治安會報中，由行政院長蘇貞昌親自主持、追蹤列管，才能避免更多國人受害。

總召曾銘宗表示，根據媒體不斷披露，有不少國人前往柬埔寨打工，卻是從事詐騙、或遭強摘器官，內政部警政署責成航警局員警，在機場舉牌勸阻國人前往柬埔寨，但事實上，不僅是柬埔寨，包括泰國、緬甸、寮國、杜拜這些新南向國家，都發生如柬埔寨打工遭詐騙案例，「犯罪集團將人的器官訂出價碼，讓人看了怵目驚心，呼籲國人要小心，不要再受騙了。」

曾銘宗指出，在過去很長的時間，蔡政府一直在推動新南向政策，從106年到現在針對新南向政策花了250億元，相關績效始終沒有看到，卻換來國人遭受虐待、命喪他鄉。雖然政府有作為，但仍然不夠，希望行政院新南向辦公室，必須向國人說清楚、講明白；另外，負責新南向政策的無任所大使林佳龍，也必須要出來面對。

曾銘宗表示，政府各部門確實有在努力處理國人在柬埔寨所遭受到的問題，但是受害的國人仍持續增加中，國民黨團除了要求林佳龍出面對，講清楚之外，另外要求政府須全力營救，確保國人人身安全。

曾銘宗指出，遭到受騙到柬埔寨打工的國人，都是經濟上相對弱勢的族群，他們期待政府全力營救。另外要求內政部將國人赴柬埔寨遭到詐騙案，提報到行政院治安會報中，透過蘇貞昌院長主持的治安會報，有效整合各部會資源並列管，雖然現在有羅秉成政委主持相關專案會議，但力道仍嫌不足，國民黨團希望蘇貞昌有看到國人的慘狀，提出強力具體措施，強力執行，營救受困民眾，也避免再有國人遭到受騙。

副書記長陳以信表示，遭到詐騙誘拐到柬埔寨或泰緬邊境的國人，「你知道除了有可能遭到逼迫從事電信詐騙工作，你還知道你的身價值多少錢嗎？你知道身體每一個器官都有價碼嗎？你知道有可能成為器官工廠嗎？我們都必須鄭重向年輕人、家人呼籲，凡是到柬埔寨、泰緬打工，要再三的注意、確認，尤其是誇大超出一般實質薪資的招聘廣告，如化妝師、魔術師、舞者等，都是整團方式出境，最後都淪為人口販運的受害者。」

陳以信指出，在馬政府時期兩岸有共打機制，跟東南亞國家有良好犯罪偵查、情報分享的機制，而現在兩岸共打機制出現問題，與東南亞打擊犯罪合作機制是否已經中斷？政府應該好好檢視過去所保有共同打擊犯罪的管道，現在是否暢通？

陳以信指出，國內青年就業結構出現了問題，110年20-24歲失業率12.52%，是近5年來最高，25-29歲失業率6.59%，也是5年來最高。以學歷來看，110年大學失業率4.32%，也是5年來最高，為何國內年輕人有到國外工作需求？是經濟上的問題，政府在經濟上做得不好，今年失業率在結構上飆高，使得國人在國內找不到工作，在經濟壓力之下，受到高薪廣告的引誘，不得不前往，政府必須負起最大的責任。

陳以信建議，基於國內年輕人被拐騙到柬埔寨從事犯罪的問題日趨嚴重，是否請外交部、警政署能夠研擬在一定的時間內，針對要前往柬埔寨的國人，實施事前審查？由於事出緊急，任何一個人都有可能是受害者，以時間緩衝避免讓國人受害。

藍委葉毓蘭表示，人口販運是國際所重視的重大犯罪，中華民國在2009年通過《人口販運防制法》，但是台灣人口販運的問題，不是在2009年才開始，早年在原鄉部落有許多年輕少女被拐賣到都會區、境外從事賣淫工作；近年，更出現器官買賣和從事強迫勞動。

葉毓蘭批評，90年代台灣經濟起飛，國際上認為台灣是人口販運的輸入國。曾幾何時，台灣因政策不彰，讓年輕人無法順利就業或是獲得是當的薪資，乃至於近年來不斷地發生年輕人被騙到國外去從事勞動工作或是賣淫，無論是在韓國、美國、菲律賓等國家，都時有所聞。

葉毓蘭指出，近年，蔡政府積極推動新南向政策，招收東南亞國家年輕人來台就學，結果竟送到血汗工廠當廉價勞工。而我們的年輕人，就在這近幾年，根據警政署資料顯示，各地警察機關受理家人前往柬埔寨而失蹤的報案人數才300多人；近一周，各地警察機關訪查轄區前往泰國、緬甸、柬埔寨等國家的年輕人，約有100多人未提出報案。

對於實際人數，葉毓蘭說明，但根據NGO救援組織所提出的資料卻顯示，大約有2000-5000位國人，遭販運到泰國、緬甸KK園區，不僅是從事詐騙工作，甚至還被當作豬仔般輾轉賣到其他國家去，強迫從事勞動、賣淫甚至遭摘除器官販賣。

葉毓蘭表示，現在已經不容政府再用大內宣粉飾太平，2006年行政院就有成立人口販運防制會報，到現在看不到任何積極有效的成果，仍有不少偏鄉年輕人、原鄉部落年輕人遭到詐騙集團騙到東南亞國家，「政府能不能拿出實際的作為，救救台灣孩子吧！」

藍委孔文吉表示，根據媒體披露，我國目前至少有4000多人滯留柬埔寨，報案僅340件，警政署到目前為止，只能到機場舉牌去勸阻年輕人不要柬埔寨，這樣的做法是遠遠不夠的。

孔文吉指出，他近期接獲選區南投縣仁愛鄉、信義鄉原住民部落族人陳情，有孩子到柬埔寨之後音訊全無，家屬抱怨政府毫無作為，變成家屬必須要跟人蛇集團周旋，商討贖金，「如何讓年輕孩子和原鄉孩子不再落入人蛇集團、詐騙集團騙到異地，政府應該拿出更積極的作為。」

孔文吉建議，蔡英文、蘇貞昌，不要因為我國與柬埔寨並無邦交，外交處境艱難，應該可以更積極透過國際友人相互合作，而中國大陸與柬埔寨關係友好，是否可以透過兩岸共打機制，「對於重大的跨國販運集團，共同合作打擊犯罪？」

孔文吉指出，許多原鄉年輕人受騙，都是台灣人騙台灣人，透過所謂「柬埔寨一條龍」網站，誘騙原鄉年輕人到柬埔寨，呼籲行政院必須成立跨部會專案小組，以救援在柬埔寨的國人為重大工作。

藍委鄭天財表示，今年7月1日接到陳情個案，家人被騙到柬埔寨，也到派出所報案，但1個多月過去了，完全沒有任何消息。行政院說要成立專案小組，但是拐騙到東南亞國家的案例，也不是最近才有，「為何到現在才說要成立專案小組呢？不是說經濟起飛、經濟成長最好的時刻嗎？」

鄭天財表示，蔡政府不要只為選舉，只會大內宣，顯然年輕人就業問題非常嚴重，救援機制到底在哪裡？鄭天財建議，除了警政機關外，村里長的戶政機制也必須配合宣導，原民會更要協助原鄉部落宣導反詐騙工作，呼籲行政院召集各部會全力整合資源，縱使外交、兩岸都非常艱難，仍要找出辦法解決問題，救出國人。

