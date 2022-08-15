吸引40萬人潮！花蓮紅面鴨FUN暑假10週年　創出11億產值

▲▼花蓮紅面鴨FUN暑假10周年，在水舞光影及星空煙火秀的精采演出後完美落幕！（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022花蓮紅面鴨FUN暑假活動十周年，14日晚間在水舞光影及星空煙火秀的精采演出後完美落幕！當晚除了結合經典電影《捍衛戰士》主題曲編曲的水舞光影秀外，更由太巴塱天藝舞團帶來以原住民文化「送靈」為主題的舞蹈，壓軸演出的3分鐘星空煙火秀，在低空與高空交織施放，讓鯉魚潭的山水景觀更顯壯麗，花蓮縣長徐榛蔚與紅面鴨活動創辦人立法委員傅崐萁上台致詞，與大家相約明年見！

花蓮縣長徐榛蔚在致詞中提到，2022花蓮紅面鴨FUN暑假活動為了盛大迎接十週年，周周都有不同的展演內容，活動更是較往年升級、創新，開幕週的電影《捍衛戰士》主題曲水舞光影秀加上300台無人機及星空煙火秀，絢麗壯觀的場景讓整個鯉魚潭聚集爆場人潮！活動期間適逢七夕情人節，邀集全台情侶照片活動，搭配愛情電影《鐵達尼號》主題曲「My Heart Will Go On」演出水舞光影秀，讓來到現場的民眾都能感受到另一半的愛意，當晚壓軸的星空煙火秀更升級為愛心形狀，讓鯉魚潭成為2022全台最浪漫的景點！30天活動於14日圓滿落幕，統計累積高達40萬人次造訪，帶來的經濟產值高達11億元，根據現場問卷調查對整體活動滿意者達9成！

花蓮鯉魚潭社區發展協會理事長林明哲表示，今年度紅面鴨FUN暑假的水舞、表演節目及周邊光環境都大升級，活動帶來大量的人潮，店家也紛紛延長營業時間、增加食材準備，店家、船家都開心的表示，非常感謝縣府每年用新的舉辦活動，也非常期待明年的紅面鴨FUN暑假，讓花蓮鯉魚潭紅面鴨獨特魅力持續燃燒，也一同帶動鯉魚潭商圈用餐、購買伴手禮及遊潭消費，使商圈更加活耀。

▲30天活動，統計累積高達40萬人次造訪，帶來高達11億元的經濟產值。

花蓮縣政府觀光處表示，為協助鯉魚潭商圈增加買氣，觀光處於111年7月1日至8月14日舉辦「搭北花線國道客運-送花蓮好Q購物金」，更於8月4日起舉辦「來鯉魚潭每天送萬元花蓮好Q購物金」，有效加強遊客在鯉魚潭商圈的消費力道，後續更於8月13日、8月14日限時加碼發送4萬點花蓮好Q購物金，使用期限更延長至10月31日，讓鯉魚潭商圈店家感受到縣府協助提升買氣的用心，並有助於疫情後生意的復甦。另外，「花蓮永續樂遊獎勵方案」活動持續至11月30日，遊客只要到花蓮合法旅宿住宿，並造訪包括鯉魚潭在內等花蓮縣境內指定活動，就有機會獲得特斯拉汽車及電動機車；另外還有10月份即將登場的太平洋溫泉季與年底太平洋觀光節，歡迎全台民眾一起來花蓮FUN遊一整年！