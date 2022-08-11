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紅面鴨FUN暑假倒數計時！阿凡達水舞秀壓軸　閉幕送限定小禮

▲▼花蓮紅面鴨FUN暑假進入倒數，歡迎全台民眾把握這個禮拜來花蓮鯉魚潭，感受全台最動感、最釋放壓力的FUN暑假！（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮紅面鴨FUN暑假進入倒數，歡迎全台民眾把握這個禮拜來花蓮鯉魚潭，感受全台最動感、最釋放壓力的FUN暑假！（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022花蓮紅面鴨FUN暑假活動進入倒數！本週以科幻電影《阿凡達》主題曲編排魅力四射的水舞光影秀，還有最後三場次的星空煙火秀，民眾一定要把握機會！另加碼於活動最後一個周末每天送出花蓮好Q購物金4萬點；8月14日活動最後一天晚上6點起更將發送閉幕日限定紅面鴨小方巾，400份送完為止。

縣府觀光處長張志翔表示，2022花蓮紅面鴨FUN暑假活動周周精彩，閉幕周將以科幻電影《阿凡達》主題曲壓軸演出水舞光影秀，搭配燈光、音效、雷射元素，精彩度值得期待！再加上民眾最期待的星空煙火秀也將於本周五、六、日施放，場次華麗倒數中，民眾一定要把握最後觀賞機會！

活動最後一個周末進入壓軸倒數，周六、日（8/13、8/14）早上10點有精彩的親子互動秀，將帶來小丑大型氣球表演；晚間的水上劇場，也將呈現原住民文化『送靈』為主題的舞蹈，除了展現原民族群的熱情與活力，更傳遞安定生命的力量，藉由彼此手牽手心連心，凝聚意志為全國民眾祈求生活一切平安順利！至於最受歡迎的水舞光影秀，也將帶大家重溫《捍衛戰士》主題曲的震撼水幕及雷射光影效果，再配合晚上9點的星空煙火秀共同點綴鯉魚潭的夜晚，為活動畫下圓滿句點，齊聚相約明年再見！

▲▼花蓮紅面鴨FUN暑假進入倒數，歡迎全台民眾把握這個禮拜來花蓮鯉魚潭，感受全台最動感、最釋放壓力的FUN暑假！（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處表示，從8月4日開始推出的「來鯉魚潭每天送萬元花蓮好Q購物金」活動，有效為鯉魚潭商圈增加買氣，活動最後一個周末58/13、8/14）更將加碼為每天送4萬點，只要向活動服務臺人員出示花蓮觀光臉書粉絲團按讚並分享指定貼文的畫面，100點好Q購物金就送給你！另外8月14日活動最後一天晚上6點起更將在活動服務台發送400分活動限定小方巾，只要出示在花蓮觀光臉書粉絲團按讚畫面就能領到，每人一份送完為止。

一連串精彩絕倫的節目內容，將為紅面鴨今年的活動畫下完美休止符，歡迎全台民眾把握這個禮拜來花蓮鯉魚潭，感受全台最動感、最釋放壓力的紅面鴨FUN暑假！
 

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