呼應高雄港海景第一排！「台灣設計展」10月登場　主視覺公布

▲2022台灣設計展將於高雄舉行，主視覺由新生代設計團隊「Local Remote 本地遙控」操刀。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

高雄下半年文化力大爆發！2022臺灣文博會昨14日在高雄落幕，創下文博會史上最多觀展紀錄；緊接「台灣設計展」也將在高雄舉行，今（15）日公布主視覺，由新生代設計團隊Local Remote 本地遙控操刀，呼應海洋首都氣勢，以及主場館高雄港第一排的設計中島，呈現高雄最潮的年度設計盛會。

高雄市長陳其邁提到，台灣設計展在高雄今年主題定為「台灣設計設計台灣」，以宏觀的角度切入，展現勇敢迎向世界浪潮的海洋首都高雄百年來累積的創意實力，匯聚來自台灣及世界各地的設計量能，以無限的設計力拓展城市未來。而過去經貿發達的高雄蓬萊商港，搖身一變成為「設計中島」，呈現高雄海納創意的潛力，10月的台灣設計展將再掀波瀾。

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副市長史哲表示，港灣優勢結合高雄百年人文歷史，設計從90年前起，逐步融入城市生活，傳動著台灣前進。而在燈會之後，高雄再度發起「台灣設計設計台灣」，串連首度離開台北舉辦的「臺灣文博會」，還有睽違十年再度回到高雄辦理的「台灣設計展」，此外更推出令人耳目一新的城市設計與設計展覽，屬於高雄遼闊的視野格局、熱情海派的城市特質，將再次展現在世界面前。

▲此次主視覺打破傳統，採用科技編碼技術。（圖／高雄市政府文化局）

台灣設計研究院院長張基義表示，此次主視覺打破傳統，採用科技編碼技術探索無限可能，Local Remote 在設計時，使用開源的線上編碼系統Processing 編寫視覺。無限延伸的線條組成富有活力、動感、方向性的動態視覺，以科技詮釋創意，呈現出高雄引以為傲的智慧城市特色。

主視覺設計以廣闊的藍色大海，呼應高雄熱情海派的城市特質；海面上交錯漸層的藍綠色方格，呈現高雄港灣區建築群與山海意象。海面綻開的浪潮，象徵由台灣設計力驅動的船隻，滿載著創意，出口台灣的設計能量。

而層層堆疊擴散的浪紋，回應今年設計展的主題「台灣設計設計台灣」，象徵台灣與世界在設計的交流與碰撞，成就台灣於世界的航道上發光。Logo 設計則擷取主視覺中浪尖的前緣，以橫向觀看時，也是代表著高雄Kaohsiung 的「K」字，象徵高雄是引領台灣設計前行的力量。

「2022 台灣設計展」將於10月7日～10月23日於高雄展開，詳細資訊也將於日後陸續公布。

▲「2022 台灣設計展」將於10月7日～10月23日於高雄展開。（圖／高雄市政府文化局）