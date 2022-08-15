高市舉辦公益科學營！邀展望會30名兒童　設專區秀地方特色

▲高雄市觀光工廠協會14日與工研院合作舉辦「公益科學營」。（圖／高雄市政府）

實習記者李鎮宇／高雄報導

高雄市觀光工廠協會於8月14日，在岡山航空教育館舉辦「公益科學營」，邀請了世界展望會南部分會30名兒童參與，並透過線上軟體「AR尋寶趣」，帶大家認識高雄觀光工廠的特色與產品。觀光工廠協會理事長陳秀卿表示，「觀光工廠不僅是產品的銷售平台，更是共創產業鏈的推手與橋梁」。

為推廣觀光工廠及達到CSR企業社會責任，「高雄市觀光工廠協會」和工研院社會公益委員會合作，並配合814空軍節，在岡山航空教育館舉辦「公益科學營」。本次邀請到世界展望會南部分會的30名兒童參加，並開放「AR尋寶趣」APP的體驗活動，透過闖關遊戲認識教育館，同時也有「高雄觀光區」的展場專區，讓孩子們熟悉高雄7大觀光工廠的內容，度過踏實的愉快時光。

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▲本次活動設有「高雄觀光趣」專區，介紹高雄7大觀光工廠的特色與產品。（圖／高雄市政府）

高市經發局廖泰翔局長表示，觀光工廠可以展現地方文化與特色美食，是種推動觀光的最佳平台。透過SBIR小型企業創新研發計畫的補助，市府協助在地產業開發觀光工廠，並推動更多的升級轉型，例如「台灣滷味博物館」開發的「AR尋寶趣」APP，有著沉浸式與擬真化的遊戲內容，除了能深化遊客體驗，讓到訪的民眾留下好吃好玩的回憶，也可提高顧客回流率。

觀光工廠協會理事長陳秀卿指出，滷味博物館透過科技工具，把原本的導覽體驗轉型成有趣的遊戲應用，運用線上行銷及線下通路，縮短與顧客間的距離。她接著表示，「觀光工廠不僅是產品的銷售平台，更是共創產業鏈的推手與橋梁」，轉型過程會遇到許多困難，但為了滿足消費者需求並提供更多的選擇，因此持續的創新與努力是必要的。

工研院公益委員會謝國倫副主委提到，「非常高興能和高雄市光觀工廠協會、世界展望會合作舉辦公益科學營」，藉著工研院的技術與資源，加上社福團體以及企業CRS的合作，並聯合高苑科大的動力飛行介紹和無人機操作，給孩子親自學習體驗的機會，讓活動達到「以愛心做公益，讓台灣更美麗」的目標。