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社會 社會焦點 保障人權

危樓名單沒他！高雄工地害7棟民宅歪了　地主：我的也有斜

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄市自強一路14日傳出道路塌陷，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，導致滲水滲砂，造成共7棟民宅傾斜，已疏散居民18人，而這7棟也被列為危樓。不過，一旁緊鄰傾斜民宅的另一棟3層透天厝卻未被列入危樓，徐姓屋主表示從肉眼看也能看出有些歪斜，因此希望被列為危樓之一。

▲▼高雄自強一路道路塌陷，緊鄰危樓的徐姓屋主希望也能被列入名單中。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄自強一路道路塌陷，緊鄰傾斜民宅的大樓未被列入危樓名單中。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

14日下午自強一路有民眾通報道路塌陷，工務局局長、建管處處長及正工程司會同高雄市土木技師公會及建築師公會立即到場勘察，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，導致滲水滲砂，立即疏散居民18人，工務局於晚間6時宣布傾斜的7棟民宅被列為危樓，並擴大疏散12棟住戶。

▲▼高雄自強一路道路塌陷，緊鄰危樓的徐姓屋主希望也能被列入名單中。（圖／記者吳奕靖攝）

▲徐姓屋主將大樓1樓出租給85度C，表示損失慘重，希望也能被列入名單中。

然而緊鄰在危樓旁、1樓是85度C的3層透天民宅卻未被列入危樓名單中，徐姓地主表示，從外觀來看有點歪斜，同時也因為這件事損失非常大，目前會再討論是否能夠被列為危樓之一。

此外，地主提到此棟大樓市價初估是5000萬元，對於是否會擔心遭建商以低價收購？徐姓地主表示還沒有討論到那麼多，還有待後續跟建商協調。

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