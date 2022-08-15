空拍畫面曝光！高雄工地害「歪樓」基地滿滿積水…急灌水泥阻傾斜

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄市前金區自強一路83巷一處新建工地周邊路面，14日下午發生塌陷事件。這是該路段5個月內發生的第2起坍塌事故，7戶民宅因此成為危樓，其中3棟更直接「歪樓」，需出動怪手支撐傾斜的房屋，稍早空拍畫面曝光！

▲▼高雄工地2度塌陷，造成7民宅成為危樓，空拍照片曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

回顧整起事發經過，高雄市工務局14日下午1時40分接獲1999通報，自強一路道路坍塌，工務局局長、建管處處長及正工程司會同高雄市土木技師公會及建築師公會立即到場勘察，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，導致滲水滲砂、路面塌陷。工務局緊急委請消防局灌注水泥，預防土水持續進入基地，避免鄰房持續傾斜。

透過空拍畫面可發現，目前塌陷的巷子已灌注水泥填平，阻止民宅持續塌陷，怪手也持續支撐歪斜的民宅，避免造成更大傷害。而一旁新建建案內，則明顯可看到開挖的地下室內嚴重積水。

建築管理處處長會同高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會及高雄市結構工程工業技師公會前往現場勘查，確認工安意外致災原因，現場工地地下室開挖有滲水現象，路面也有出現裂痕。

三大公會表示，該區地層地下水文複雜，下方屬於粉質土壤，較為脆弱，而且目前為感潮帶，施工難度高，廠商施工時因地下水迅速湧入，才會造成本次工安意外塌陷。

據了解，該處路口3月22日才發生過路面塌陷意外，當時凹陷面積及範圍最嚴重達7至11平方公尺，不料，時隔不到5個月又再度發生意外。