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社會 社會焦點 保障人權

跟隨舅舅送王船！15歲足壘球隊長溺斃　倖存者：曾喊別再走

記者黃翊婷／綜合報導

桃園紅毛港聖母宮13日晚間舉辦中元慶典，卻在永安漁港進行放水燈儀式時發生意外，4人遭巨浪捲入海中，導致3死1命危。其中一名死者為15歲的紀姓少年，是學校的足壘球隊隊長，這次跟隨詹姓舅舅參加送王船活動，沒想到發生意外身亡，讓家人和得知噩耗的同學、師長相當難過。

▲▼桃園宮廟中元水燈送煞，永安漁港落水4死。附近民眾說法；岸邊遺留王船祭品（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲岸邊留有王船祭品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，13日前往放水燈的19人（7女12男）都是宮廟信徒，平常都有自己的工作，他們擲筊確定儀式時間後，在13日晚間11點前往海邊準備進行放水燈儀式，一行人一開始先將神轎放到海邊進行儀式，由於祭祀中有一項流程是要讓神轎接觸到水，參與的民眾先將神轎放在水邊，人也跟著站在水邊看，當時水深高度僅至腳踝左右，未料一個大浪打上來，將神轎和站在岸邊的人全數捲進海裡。

由於事發太過突然，就連站在一旁拿著手機想將儀式記錄下的民眾，手機也被大浪捲走；大浪過後，幾名落海的人好不容易回到岸上並清點人數，赫然發現少了4人，於是立即報案，其他人也趕緊下水去找人。27歲陳姓男子獲救時已經沒有生命跡象，送醫急救仍不幸死亡；46歲詹姓男子獲救時生命跡象穩定，但送醫途中突然呈現昏迷狀態，目前仍在加護病房救治；30歲呂姓男子與15歲紀姓少年直到14日才被找到，送醫急救仍宣告不治。

▲▼桃園紅毛港聖母宮13日晚間於永安漁港放水燈意外釀3死1命危的意外，14日哭斷腸的家屬前往事發地點進行招魂。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

▼▲家屬前往事發地點進行招魂。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

▲▼桃園紅毛港聖母宮13日晚間於永安漁港放水燈意外釀3死1命危的意外，14日哭斷腸的家屬前往事發地點進行招魂。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

根據《聯合新聞網》報導，紀姓少年平時很喜歡參與宮廟活動，在校體育成績優異，是學校的足壘球隊隊長，沒想到13日跟著詹姓舅舅參加送王船活動，卻因此溺水喪命，讓親友相當難過；一名倖存者14日重回招魂現場，他表示，當時大浪打來幾乎快要滅頂，曾提醒抬神轎的同伴不要再往前走，無奈神轎沒有回頭，接著就聽到有人大喊「踩不到地了」，大家眼睜睜看著4人被浪捲走，場面十分混亂。

桃園永安分隊分隊長林志洋表示，民眾在13日晚間11時許於永安漁港石滬旁舉行送煞儀式，20多人一開始手牽手下水舉行儀式，未料意外突然發生，原本還踩得到的沙灘竟突然消失，因而瞬間造成慌亂，慌亂中同行的人員因此落水，其他人見狀趕緊上前救人，同時尋求警消協助，無奈仍發生4死的憾事。至於詳細的事故原因，目前仍有待檢警進一步調查釐清。

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