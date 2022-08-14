「超級天災」恐襲加州！低窪帶將淪巨大內陸海　關鍵原因曝光

▲這篇研究已刊登於期刊《科學先端》（Science Advances）。圖為洛杉磯市區空拍。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國CNN報導，許多加州人害怕發生大災難，但這可能不會是大地震或極度乾旱，恐怕將是一場毀滅性的「超級大洪水」（megaflood）。最新研究顯示，氣候變遷已經使得加州未來40年發生災難性洪災的機會倍增，屆時加州的低窪地帶將淪為超巨大內陸海，損失上看1兆美元。專家更說，這將是現今活著的人類從未歷經過的事件。

加州大學洛杉磯分校的氣候學家斯溫（Daniel Swain）表示，這場超級大洪水將是一場覆蓋廣泛地區、非常嚴重的洪災事件，有可能對於受災地的社會帶來災難性影響，規模類似於今年肯塔基州千年一遇的洪災，但範圍將橫跨更大的地區，例如整個加州。

專家指出，這些大規模洪水可能會把加州低窪地帶變成一個巨大的內陸海。氣候變遷增加毀滅性天災發生的可能性，恐怕每25年至50年就會發生一次，光是今年夏天，肯塔基州、聖路易斯、加州死亡谷國家公園都已降下暴雨。

令人關注的是，加州很容易受到「大氣長河」（atmospheric river）暴雨導致的洪患，雖然以前就發生過大型水災，但如今加上氣候變遷，恐怕將有數百萬人受災。

研究指出，加州將來可能面臨持續數週的大氣長河暴雨，推估中央谷地（Central Valley）地帶的災情最為嚴重，位在該地區的加州首府沙加緬度（Sacramento）、該州第五大城市弗瑞斯諾（Fresno）以及貝克斯菲爾德（Bakersfield）都將無法倖免。

依據研究結果，這場足以淹沒中央谷地的超大規模洪水，可能成為迄今最昂貴的地球物理災難，摧毀包括洛杉磯、橘郡所在的低窪地帶，損失上看1兆美元。這數字是美國迄今災損最嚴重「2005年颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）」的5倍之多。

事實上，加州150多年前就曾經發生過類似的歷史性大洪水，在1861年跨越1862年的這個冬天，內華達山脈先是下大雪，接下來的43天不斷循環的大氣長河帶來大雨，雨水順著山坡淹沒山谷，把沙加緬度、聖華金郡淹成暫時的巨大內陸海，沙加緬度更泡在約3公尺的洪水中好幾個月。這場洪災造成4000人喪命，州內三分之一資產被毀、四分之一牲畜被淹死或餓死，經濟遭到重創。

斯溫警告，類似等級的超級大洪水還會再度發生，且會更嚴重、更頻繁，「氣候變遷增加1862年加州發生超大洪水的風險，但隨著未來氣候暖化狀況可能更糟」，當年住在加州的人口數量約50萬人，如今該州人口突破3900萬人，「當這類（洪水）事件再度發生時，後果將與1860年代大不相同」。