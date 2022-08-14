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獨生女嫁老實男！婚後「一巴掌」鬧離婚　岳母去調解竟被強壓硬上

岳母遭女婿性侵。（示意圖／翻攝自pexels）

▲岳母遭女婿性侵。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

俗話說「丈母娘看女婿，越看越喜歡」，可有些時候，了解一個人並不能光從表面，說不定就一著不慎，最後引狼入室。大陸江蘇省一名女子小慧（化名）從小在父母的寵溺下長大，一直沒能找到對象，後來透過介紹認識了徐姓男子，2人決定結婚，不料對方不僅有暴力傾向，最後甚至對岳母伸出狼爪。

綜合陸媒報導，小慧家住揚州，是家中獨女，從小就在父母的寵溺下長大，從小她就沒幹過任何家務活，一直過著衣來伸手、飯來張口的生活，而這也讓她養成了以自我為中心的性格。眼看著小慧的年紀越來越大，父母也為她的婚事操心起來。

小慧漸漸變成了一個大齡剩女，這可急壞了父母，要是再等幾年，小慧就真的嫁不出去了，於是父母就透過關系給小慧介紹了徐某，徐某是個老實人，而且年紀也不小了，不過各方面的條件都還不錯。最關鍵的是，經過一段時間的相處，小慧父母意外地發現2人相處得還挺融洽，最後在雙方父母的操辦下，兩人很快就結了婚。

雖然小慧和徐某在相親時還算合得來，但實際上，2人之所以答應結婚，是因為父母催促得實在太緊，所以2人就完成任務似的結了婚，而在婚後，雙方的矛盾就逐漸突顯出來。小慧被嬌慣壞了，性格十分潑辣，而且特別不講道理。

而徐某實際上是個有點大男子主義的人，他覺得小慧作為他的妻子，什麽事都應該聽他的，可以說，兩人就是兩個不同的極端，相處起來自然就不會融洽，漸漸地，生活被他們過得雞飛狗跳。

直到孩子出生，兩人才因為對孩子的責任感而暫時停止了爭吵，但他們的紛爭卻沒有就此結束，更快，他們就開始面對一個現實的問題，孩子的出生意味著更大的經濟壓力，而兩人的收入都不高，盡管有父母的幫助，但他們還是逐漸變得入不敷出起來。

而小慧卻將責任推到了徐某身上，她認為徐某沒有一份好工作，無法養活她們娘倆，而徐某卻認為小慧身體恢復了還不去找工作，明顯就是想著坐享其成，因此兩人之間又爆發了爭吵，後來小慧的母親李女士看不下去了，便借著照顧外孫住到了兩人家裡，實際上就是為了看著點兩人，省得他們整天吵架。

但李女士的舉動卻沒有起到一點作用，2019年的一天，徐某又和小慧吵了起來，這一次兩人吵得特別兇，徐某還一氣之下打了小慧一巴掌，小慧從小到大都是被父母捧著的，哪里受過這種委屈，盡管母親極力阻攔，小慧還是執意搬了出去，並向徐某提出了離婚。

而李女士忙於照顧外孫，也沒辦法去勸說小慧，於是她只能讓小慧的父親去勸說，自己則留在徐某家，但她萬萬沒有想到，徐某失去小慧之後，竟然會對她起了霸占的心思，案發當晚，李女士剛把外孫哄得睡著，而她剛走出房間，就被徐某一把按倒在了沙發上。

李女士頓時被嚇得魂不守舍，但她很快就反應過來，並開始反抗，最後徐某未能得逞，擺脫徐某之後，李女士立馬拿出了手機要報警，而徐某竟然還用極其惡毒的言語來威脅李女士不要報警，可李女士管不了那麽多了，她之前也沒想到，看起來老實的徐某竟然是這樣的人，她可不打算放過徐某。

最後，李女士看在外孫的份上出具了諒解書，最後法院判處徐某有期徒刑三年，緩期三年執行。雖然徐某免去了牢獄之災，但他的行為注定著他與這個家庭徹底決裂，也為這個家庭蒙上了一層揮之不去的陰影。

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