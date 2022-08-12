5歲男童感冒就醫　意外爆出父母「私密房事」！醫一句話緩解尷尬

▲陳木榮分享，有名5歲男童來看診，意外曝光父母的私密房事。（圖／翻攝臉書／柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師）



記者柯振中／綜合報導

小孩不曉得什麼該說、什麼不該說，可能一不小心就讓父母陷入尷尬的境地。小兒科陳木榮醫師透露，先前有對父母帶著5歲大的男童來就醫，主要是因為感冒，不過因為孩童容易流汗，不曉得該如何選擇衣服的厚薄，沒想到孩子一開口，竟然曝光了父母的「閨房私事」，讓陳木榮瞬間尷尬了。

陳木榮在節目《醫師好辣》分享，這名5歲的男童因為感冒，在父母的陪同下來看診，但因為體質問題，非常容易流汗，讓家長十分苦惱，不曉得要讓孩子穿什麼厚度的衣服，希望他能幫幫忙。

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陳木榮表示，他聽到這個問題，就依照小兒科醫師的經驗，向男童告知「跟爸爸、媽媽穿一樣多就好」，夏天的時候穿一樣多、冬天若怕孩子冷，就再多加一件衣服。

▲聽完男童的說法，診間的氣氛瞬間冷了下來。（示意圖／免費圖庫pixabay）



沒想到，男童聽完以後，竟然回應陳木榮，現在是夏天，「那我晚上睡覺可以不穿衣服囉」，因為爸爸媽媽睡覺「都沒穿衣服」。

男童說完以後，診間的氣氛瞬間凝結，爸爸還推了一下孩子的頭、媽媽則裝作沒聽到，直到陳木榮再度開口，告知男童「就算你沒有穿衣服，也要蓋被子哦」，否則容易著涼，才終於緩解了現場的氣氛。

此外，陳木榮也認為，對孩子的性教育要及早，一定要告知正確的知識，無論是子宮、卵巢或是性器官的名詞，千萬不要說「石頭蹦出來的」、「別人把你叼過來的」，或是「隔壁誰送出來給我們的」，否則到時候會出問題。

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