小三女溜滑梯遭踢臉！母怒：讓我女兒也踩一下　求償99999原因曝

▲一名小三女童2020年玩溜滑梯時不慎被前方大班男童踢到，臉上因此留有鞋印，女童家長氣炸，怒要求男童「把頭壓在地上讓我也踩一下」。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台北報導

一名女童花花（化名）2020年時前往北市華江國小溜滑梯，不料卻在沿著溜滑梯上的藍黃綠網往上爬時，遭到前方男童不慎踢到，臉上當場出現鞋印，讓花花痛得當場大哭。雙方家長也因此爆發衝突，花花家長更要求男童「把頭壓在地上讓他們踩一下就知道痛不痛」，後來雙方在員警的協調下和解，未料花花家長卻在2年後反悔，主張花花因此受到「久久久久久」之心理創傷，向男童家長提告求償9萬9999元。台北地院審理後，判花花家長敗訴。

判決書指出，就讀小學三年級的花花2020年時前往北市華江國小附設溜滑梯玩耍，不料在攀爬溜滑梯藍黃綠網時，遭到前方同樣在攀爬的幼稚園大班男童踢到，男童一腳正中花花臉頰，讓花花臉上當場出現鞋印，讓她痛得哇哇大哭。

花花母親主張，她目睹意外發生後，先是心疼花花受辱，不過因為男童求情，才讓她「勉強」不追究男童，便自行帶著花花前往洗手台清潔，但內心仍感到相當委屈。

花花母親認為，花花臉頰遭到男童迎面踢上，事後男童母親卻還執意要到警局爭論此事，更要求花花向男童道歉，因而讓花花受到「久久久久久」之創傷，怒向男童父母求償9萬9999元。

庭審時男童母親向法官表示，當時是女兒和兒子一起去玩溜滑梯，她並不在現場，但兒子不慎踢到花花後，對方的父母就對兒子表示，要把兒子的頭「壓在地上讓他們女兒也踩一下就知道痛不痛」，事後花花母親還拿著手機朝女兒拍照，揚言要把女兒照片放到網路上去公審，女兒要求花花母親刪照片未果後，只好趕緊回家求救。

她聽聞整件事情經過後，因回到現場要找花花雙親無果，才會前往華江派出所報案。而花花母親經員警聯繫到場後，情緒相當激動，不斷表示整件事明明是男童的錯，不能接受男童父母先來報案，而警方也確實有在花花母親的手機裡發現男童姊姊的照片，最後在花花母親的同意下，將照片刪除。

事後雙方在員警的協調下，認為花花當時已就讀國小三年級，而男童則為幼稚園大班，花花在攀爬時本來就應該要留意與前方的人保持適當距離，雙方都有錯，希望小朋友互相道歉解決問題，男童也180度鞠躬向花花道歉，但花花則一直不認為自己有錯，在聽聞男童母親解釋後，點頭向男童道歉。

男童媽媽認為，雙方當時明明已在警局調解完畢，但花花雙親卻在事發2年後才提起訴訟，還主張花花因被強制要求道歉而造成心理創傷，主張損害賠償請求權時效已過。

台北簡易庭勘驗相關證據後，認為而損害賠償請求權不得超過2年，但女童家長直至2年後提起訴訟，已超過訴訟請求權，判女童家長敗訴。全案仍可上訴。