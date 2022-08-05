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社會 社會焦點 保障人權

逼7歲男童「裸身穿浴袍」陪睡　乾爸看A片邊握他小鳥洩慾

▲▼男童哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名7歲男童被乾爸要求裸身穿浴袍，摸鳥猥褻得逞。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／綜合報導

一名張姓男子受友人所託，幫忙照顧為7歲的乾兒子，卻要求孩子洗完澡後不能穿內褲，直接套上浴袍，並在看成人片的時候，手伸入浴袍內猥褻，直到外婆替男童洗澡時發現他下體紅腫，事情才曝光。法院依加重強制猥褻罪，判張3年6月徒刑。

判決指出，由於男童小輝（化名）父親假日須至外地工作，會委託張男幫忙照顧，去年4月2日清明連假時，張男受到委託後，騎機車將小輝載回自家住處。

同日晚間10時許，張男卻要求小輝洗完澡後不要穿內褲，直接裸身套上有米菲兔圖樣的浴袍上床就寢，之後張男與小輝躺在同張床時，張男用手機看A片，一邊用手伸入小輝的浴袍裡猥褻。之後外婆將小輝接回照顧時，卻發現小輝有時候會用手抓生殖器，幫他洗澡時才看見小輝的生殖器出現紅腫的情況，一問之下才得知孫子遭到猥褻。

審理時張男矢口否認犯行，表示小輝上床睡覺時就有穿著內褲，也沒有摸他的小鳥或是其他身體部位。

不過，小輝證稱當時乾爸說「我們都是男的有什麼關係」，要求他不要穿衣服、內褲只穿浴袍，早上再幫他穿內褲，之後張男躺在床上看手機，裡面有男生女生沒穿衣服抱在一起，影片聲音很大聲，過程中還伸手自己的小雞雞，整個過程都沒有經過他同意。從那之後小輝發現他的生殖器有點紅腫，上廁所也會痛。

法官參酌小輝審理時的證詞，他表示自從這件事發生後，不敢再跟張男獨處，父親、外婆等人的證詞也皆與小輝說法相符，足認張男確有強制猥褻之犯行，依對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪，判處張男3年6月。

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