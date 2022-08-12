三星全新穿戴裝置正式登台　8／18開始預購

▲Galaxy Watch5。（圖／三星提供）

記者陳俐穎／綜合報導

穿戴裝置銷售逐年加溫，根據調研機構Canalys報告，今年第一季智慧手錶、真無線藍牙耳機總出貨量，均較去年同期增加近二成。三星日前揭曉最新穿戴裝置陣容Galaxy Watch5系列、Galaxy Buds2 Pro，今宣布正式在台上市。

Galaxy Watch5具備輕巧流線的外型，適合想輕鬆記錄每日身體數值、活動狀況的健康關注者；其內建三合一BioActive感應器，較前代更加貼合肌膚，短短15秒即能快速了解體脂肪、骨骼肌重等身體組成數據；支援偵測BP血壓、ECG心電圖，隨時掌握健康狀態；而進階電子睡眠教練，能透過記錄睡眠深淺與打鼾週期，提供全面數據與專屬課程。

Galaxy Watch5 Pro則以更進階的運動功能、強悍的硬體規格，滿足熱愛戶外運動、高強度健身、冒險玩家等更多專業需求。其搭載一系列戶外運動專屬功能，支援導入GPX格式，可匯入夢想路跑行程，並能透過GPS定位記錄行經的路徑原途返回，安心探索秘境。Galaxy Watch5 Pro具備超強續航力，日常生活使用可達80小時，若開啟GPS狀態則可維持20小時使用時間。

Galaxy Buds2 Pro支援24bit SSC Hi-Fi高保真音質，意即較16bit多256倍音頻，宛如親臨歌手演唱現場；搭配進階360度環繞音訊支援5.1ch／7.1ch／DolbyAtmos，打造沉浸式的聆賞感受。Galaxy Buds2 Pro搭載三個高訊噪比麥克風，主動式降噪較前代能多過濾40%的噪音，即使於車來人往的嘈雜街頭，也能盡情投入在喜愛的Podcast節目中。此外，其具備IPX7防水等級，耳機體積較前代減少15%

Galaxy Watch5系列、Galaxy Buds2 Pro將於8月18日至8月28日開放預購，9月2日正式在台上市。Galaxy Watch5將推出藍牙與LTE兩種版本、各有44mm及40mm兩款尺寸選擇。44mm共有「冰川藍」、「幻影黑」、「辰曜銀」三種顏色，單機建議售價9,990元（藍牙版）、11,990元（LTE版）；40mm則推出「雲霧粉」、「幻影黑」、「辰曜銀」三色，單機建議售價8,990元（藍牙版）、10,990元（LTE版）。

Galaxy Watch5 Pro同樣具備藍牙與LTE兩種版本，為45mm單一錶徑，上市「鈦晶灰」、「鈦炫黑」兩色，單機建議售價15,990元（藍牙版）、17,990元（LTE版）。Galaxy Buds2 Pro則將推出「精靈紫」、「幻影黑」與「曙光白」三種款式，單機建議售價為7,490元。