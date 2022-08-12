三星Galaxy Fold 4與iPhone 14系列哪個更好？外媒盤點五規格比較

▲Galaxy Fold 4。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

三星發布最新的旗艦折疊手機 Galaxy Fold 4，這款新的可折疊手機是該公司的第四款可折疊手機，距離蘋果計劃發布iPhone 14僅幾週時間。根據外媒MacRumors報導也盤點三星新機與iPhone 14傳聞的差異。

與去年的 Fold 3 相比，Fold 4 在構建品質、顯示、用戶界面和相機方面進行了細微的調整和改進。

新型顯示螢幕材質

Galaxy Fold 4 採用三星最新的顯示技術，與前幾代相比，新的顯示材料提供了更豐富的色彩和更高的亮度。根據The Elec的一份報告，有傳言稱，相同的材料將在iPhone 14 Pro和 ‌iPhone 14 Pro‌ Max 顯示器。‌iPhone 14‌ 的低端機型將堅持使用先前的材質。

除了新的顯示材料帶來的好處外，沒有傳言稱今年即將推出的iPhone會有其他顯示技術變化，去年蘋果在iPhone 13 Pro中推出高達 120Hz 的 ProMotion 。

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自Jon Prosser）

鏡頭

Galaxy Fold 4 配備 50MP 鏡頭和 f/1.8 光圈，結合進步的圖像處理，硬體和軟體的變化將產生更高品質的圖像和影片。有傳言稱，iPhone 14 Pro將獲得一些顯著的鏡頭升級，包括主鏡頭的大幅提升，與目前最高端 ‌iPhone‌ 上的 12MP 鏡頭相比，‌iPhone 14 Pro‌ 很可能配備 48MP 廣角鏡頭。

不過根據傳聞，當光線條件理想時，‌iPhone 14 Pro‌ 將能夠拍攝 48MP 的照片，但當光照條件不理想時，‌iPhone‌ 將採用「像素合併」的過程來拍攝 12MP 圖像。據說 iPhone 14 Pro 的廣角鏡頭還增加 21% 的傳感器，可以為照片提供更多細節並改進低光能力。

Wi-Fi 6E

最初有傳言稱 iPhone 13，今年的 iPhone 14 可能是第一款採用更新的 WiFi 6E 標準的 iPhone。而上代Galaxy Fold 3 是第一款支援 WiFi 6E 的 Galaxy Fold，隨後是 Galaxy Fold 4 和 Galaxy Z Flip 3。

性能

Galaxy Fold 4 搭載 4nm 製程的 Snapdragon 8+ Gen 1 晶片，速度最高可達 3.2GHz。‌iPhone 14 Pro‌ 將配備 Apple新的更快的 A16 晶片。對於大多數用戶及其日常工作流程而言，Galaxy Fold 4 和 iPhone 14 都將同樣高速的表現。

但是，其中一個區別是 RAM，Galaxy Fold 4 具有 12GB 的 RAM，可以在設備上實現真正的多任務處理，而與當前的高端 iPhone 一樣，‌iPhone 14 Pro‌ 預計僅有一半。

自拍

Galaxy Fold 4 外部螢幕上有一個 10MP 自拍相機，內部螢幕有 4MP 相機，與 Galaxy Fold 4 一樣，‌iPhone 14‌ 將配備升級的前置鏡頭。有傳言稱 iPhone 14 的自拍相機具有更寬的 f/1.9 光圈和自動對焦功能。更大的光圈將允許更多的光線通過鏡頭到達傳感器，從而獲得更清晰、更清晰的照片並改善景深。