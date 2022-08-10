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三星穿戴新品登場！　Galaxy Watch 5幫你睡更好、達成身體目標

▲三星穿戴裝置。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星推出多款穿戴裝置。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

三星今日晚間舉辦線上發表會，而其中受注目的摺疊機系列出爐，除了摺疊機系列之外，也同時發布了許多穿戴式產品，包含三星Galaxy Watch 5與Watch 5 Pro，而除此之外，還有升級的藍牙耳機Buds Pro 2。

三星表示，疫情後對戶外需求提升，許多消費者可能會希望獲得更高級的穿戴式裝置，記錄生活。

▲三星穿戴裝置。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星Watch 5 在外觀上也重新設計。（圖／記者陳俐穎攝）

首先在Galaxy Watch 5系列中，都具備三合一感應器，各項紀錄更準確，包含心律、ECG、DIA，加上此次新版錶面平整，更好紀錄數據。此外好的睡眠習慣對身體健康十分重要，自動睡眠偵測功能，可以在睡覺過程中做分析，也會給出使用者提升品質的計畫。

也加上目標成果體驗，可以透過手錶了解自己的身體組成分析，測量、設定目標，每天可以督促自己，做完運動可以監測流失汗水，手錶會也會給出建議補充多少水分等。

▲三星穿戴裝置。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星Watch 5 硬度提升。（圖／記者陳俐穎攝）

在外殼上，搭載藍寶石界面玻璃、電池容量提升、充電速度提升，有更好的耐用度。

而升級版的Galaxy Watch 5 Pro，專門為熱愛運動的消費者而生，外觀為鈦金屬機身、大容量電池590mAh，待機80小時、專屬錶帶貼合度好，沒有孔洞，加上GPX功能強化，離線就可以了解地圖，路線鍛鍊上也做了提升，離線地圖可以直接導航，登山不迷路，也設定了追蹤返回路線，沿原路走回去。

▲三星穿戴裝置。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星Watch 5 多色選擇。（圖／記者陳俐穎攝）

而在Buds Pro 2上，視聽體驗更加加強，高音質24bit Hi-Fi可聆聽無損音質、ANC降造更強、搭載360度度比音效，體積變得更小，縮小15%，讓戴起來更加舒適，並提供三種顏色選擇，包含黑、白、紫。

▲三星穿戴裝置。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星Galaxy Buds Pro 2。（圖／記者陳俐穎攝）

價格

Galaxy Watch 5分為藍牙、LTE兩個版本，大小也分為44mm與40mm兩款尺寸，44mm提供石磨黑、銀、藍三色、40mm提供石磨黑、銀、粉金三色，藍牙版售價為279美元起，約為新台幣8370元，LTE版為329美元起，約為新台幣9870元。

Watch 5 Pro也推出兩個版本，僅有45mm單尺寸，提供黑、灰兩色，價格分別為449、499美元起，約新台幣13470元、14970元。預計於8月26日上市，台灣發售日期尚未公布。

而Galaxy Buds Pro 2也提供三色選擇，目前售價訂為299.99美元起，為新台幣8970元。

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