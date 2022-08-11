三星Galaxy Z Fold4、Flip4值得入手嗎？一表盤點與前代差異

▲三星昨日舉辦線上發表會。（圖／取自三星）

記者陳俐穎／綜合報導

三星昨日晚間舉辦線上發表會，而其中受注目的摺疊機系列出爐，延續過去的系列，此次推出兩款新機，包含Galaxy Z Fold4與Galaxy Z Flip4，搭載更強的硬體規格。而根據官方規格，此次的新機又有哪些提升呢？

鏡頭

許多用戶在挑選手機時，最看重手機的拍照功能，此次Galaxy Z Fold4上的鏡頭有顯著提升，主鏡頭的畫素增加到5000萬，三星官方也表示，此次的鏡頭升級，帶來與旗艦的S系列相同的拍照體驗。

此外輕巧的Galaxy Z Flip4，雖然畫素在數據上並沒有改變，但由於處理器的進化，感光元件也增大了65%，預計能帶來更清晰明亮的拍照體驗。

▲Galaxy Z Fold4與Galaxy Z Flip4對比表格。（圖／記者陳俐穎製）

電量

先前許多網友票選，買手機最關注的問題就是電量與續航力，Galaxy Z Fold4電池容量與上代相同，皆為4400mAh，不過搭載最新處理器後，預計續航力能獲得提升，除此之外，也升級支援25W的快速充電。

而在Galaxy Z Flip4的部分，電池容量由3300mAh升級為3700mAh，一樣支援25W快速充電，讓用戶可以在30分鐘內充滿50%的電力，三星也表示，由於摺疊機的技術，電池容量其實很難往上突破，但消費者對續航力有強烈要求，因此仍持續的進化。

處理器

此次新機的處理器都採用最新的Snapdragon 8+ Gen 1，對比前代的Snapdragon888在跑分等表現上都更加出色，預計可以開展摺疊手機更多功能性。

價格

雖然目前台灣三星尚未宣布Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4兩款手機的定價，不過從美金價格比較發現，Galaxy Z Fold3過去美元定價為1799.99元，台灣售價為5萬6888元，而Galaxy Z Flip3美元定價為999.99元，台灣定價為3萬2888元起。

對比Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4目前發布會所公布的美元定價，價格相同，應是沒有漲價，不過就看台灣三星最後公布的售價而定。