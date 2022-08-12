緬甸KK園區要「宰豬」了！為籌搬遷費...將活摘沒用豬仔器官

▲赴柬埔寨、緬甸打工台人，90%都失蹤。（示意圖／CTWANT提供）

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近期打工騙局的話題鬧得沸沸揚揚，除了柬埔寨，還有人是被騙往緬甸、杜拜及寮國等地。日前有外媒報導，指出緬甸「豬仔」地獄「KK園區」詐騙集團的首腦，因收到有6國成立的跨國專案小組將擇日搗毀大本營的消息，目前正準備搬遷至新地方另起爐灶，KK園區為籌得搬遷資金將釋放大量「豬仔」換取贖金，或活摘沒用「豬仔」的器官進行變賣。

據大馬媒體《中國報》報導，該園區在苗瓦迪市已經營多年，投入大量資源及資金在安保方面，且苗瓦迪市緊鄰泰國邊界是緬泰兩國最重要的貿易點，讓首腦捨不得這絕佳的地理位置，然而「KK園區」的大名屢次登報，如今還收到會被抄家的消息，因此正如火如荼準備搬遷相關工作。

據悉，KK園區的首腦是在3日，收到由柬埔寨、越南、緬甸、寮國及中國等6國成立了跨國專案小組，將前往KK園區掃除詐騙及人蛇集團，營救來自世界各地的「豬仔」。由於園區人員龐大，搬遷急需大筆資金，因此該園區決定釋放大批「豬仔」以換取金錢，同時也有「豬仔」的生命加速進入倒數計時。

進入園區的「豬仔」如沒做好詐騙、不法工作，也不願意誘騙親友到當地，則會被標記為無利用價值的「豬仔」。KK園區有著整個東南亞地區「最終轉運站」之稱，那些被標為無用的「豬仔」會被騙到海上作業。「豬仔」上船後會被打針全程處於麻醉狀態，直至船隻駛到公海領域，「豬仔」被擺上手術台進行器官摘除，隨後便將屍體直接丟入海中，而器官則會被交易至杜拜等國家。

而平時表現良好的「豬仔」會被園區釋放，甚至不需要付贖金，「豬仔」得到自由後可自行向駐地大使館求助。媒體通過內部消息得知，中國籍「豬仔」佔大多數，其餘則來自台灣及馬來西亞等地。

因KK園區大名屢次被公開，曾有一群人試圖闖入營救，但尚未闖進內部，就被駐守的持槍人員開槍掃射致死。園區被高牆包圍，內部如同監獄般戒備森嚴，每隔100公尺處便設有放哨站，且站崗多名持槍人員。園區內的窗戶不連向外部，處於內部的人難以逃出，在外除非是高武裝人員，如軍警，否則該不法集團不懼任何人強攻。緬甸當地軍隊曾接獲大使館求救，派軍前往苗瓦迪營救，然而因緬甸當地局勢緊張，被反政府軍驅趕離開。

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