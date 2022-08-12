認寫作瑕疵！林智堅退選桃市長　藍團批：請向全國、台大道歉

▲林智堅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅因論文事件今（12）日稍早宣布退選，將換民進黨立委鄭運鵬參選。對此，立法院國民黨團總召曾銘宗表示，林智堅應向全國民眾、國民黨道歉，至於鄭運鵬也應該表示，「對不起，我挺錯人了！」

林智堅12日下午召開記者會，宣布退出桃園市長選戰。他表示，對於鄭運鵬的一肩扛起他更是充滿感激，「我相信，桃園人認同過去八年桃園進步的方向，也會在文燦市長和運鵬委員的努力下繼續堅定向前」。林智堅表示，這段時間以來因為論文風波造成的社會紛擾，學校方面受到各界的壓力，還有支持者的焦慮，他感到由衷的抱歉。

曾銘宗回應，林智堅論文事件發展至今，國民黨團歷經召開16場記者會，都表示論文是否抄襲是事實問題、是法律問題、是誠信問題，絕無抹黑情事，但林智堅不斷說國民黨在抹黑他，如果他承認他自己有寫作上的瑕疵，國民黨團要求林智堅，他應向國民黨道歉。

曾銘宗表示，民進黨全黨上下自主席蔡英文、院長蘇貞昌、前副總統陳建仁、市長鄭文燦等人，力挺林智堅，甚至公開硬摃台灣大學，他們也應該向全民道歉，向台灣大學道歉。而鄭運鵬委員基於同黨情誼，不分是非，不分事實，多次在記者會上誇誇其言，硬挺林智堅，如今林智堅退選，鄭運鵬是否也該向全民說一聲「對不起，我挺錯人了!」

曾銘宗進一步表示，林智堅在退選記者會上一再聲稱，他的論文寫作是寫作上的缺失、瑕疵，始終不承認抄襲，然而林智堅論文抄襲已經經過台大學倫會審查確定，撤銷碩士學位，國民黨團要問問全國民眾，你是相信台大？還是相信林智堅的講法？國民黨團呼籲國人擦亮眼睛，認清事實，林智堅到現在還不承認論文抄襲，令人非常非常遺憾。

