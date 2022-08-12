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斯里蘭卡「落跑前總統」抵達曼谷　泰國：無關政治庇護

▲▼斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩抵達曼谷廊曼機場後，與妻子搭車離開。（圖／路透）

▲斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩抵達曼谷廊曼機場後，與妻子搭車離開。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）自7月逃離出境後，已於8月11日乘坐專機，自新加坡飛往泰國，並在當地時間晚上8點左右，抵達曼谷廊曼機場（Don Muang airport）。泰國外交部稱，拉賈帕克薩只是在泰暫時停留，並非尋求政治庇護，而他將被允許停留90天。

綜合外媒報導，拉賈帕克薩7月14日在國家經濟崩潰、爆發大規模示威後，搭機逃往馬爾代夫與新加坡，並於8月11日乘坐專機轉往泰國，尋求臨時的安身之處。半島電視台11日引述一名泰國高官的說法指出，拉賈帕克薩已在當地晚上8點左右抵達曼谷廊曼機場，3名目擊者也向路透社證實了相關消息。

當地媒體指出，在飛機落地約40分鐘後，賈帕克薩與一名據信是他太太的女子離開了機場貴賓區，並搭乘一輛黑色轎車離開。新加坡移民局11日發布聲明表示，拉賈帕克薩已離開新加坡，而泰國外交部也證實收到拉賈帕克薩的入境申請，但泰方強調，拉賈帕克薩只是短暫停留當地，未有向當局尋求庇護。

泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）透露，泰方是基於人道主義理由，允許拉賈帕克薩在尋找第三國庇護前暫時停留，但拉賈帕克薩在泰期間將不被允許參加任何政治活動。泰國外交部長敦（Don Pramudwinai）則指出，持外交護照入境泰國的拉賈帕克薩，被允許在泰停留90天。

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