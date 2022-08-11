新加坡：台海情勢若惡化「將衝擊全球」　影響半導體電子業

▲ 新加坡官員指出，台海局勢惡化將影響全球。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國為報復美國眾議院議長裴洛西訪台，連日在台灣周圍海域舉行大規模軍演，台海緊張受到全球關注。新加坡貿工部11日公布第2季經濟成長率，較預估數字下降，主因是全球經濟環境不斷衰退，且認為若兩岸局勢惡化，不僅影響新加坡經濟，還會影響世界各地，尤其是半導體、電子等關鍵領域。

新加坡貿工部11日發布2022年第2季經濟調查報告，根據《日經亞洲》，貿工部常任祕書林明亮（Gabriel Lim）在線上簡報會上宣布，第2季經濟成長率從先前預估的4.8%修正為4.4%，原因是持續通膨、俄羅斯入侵烏克蘭及中國清零封控造成經濟環境惡化，並將全年GDP增長預估從3%至5%縮小到3%至4%。

依行業看來，新加坡第2季製造業產值同比增長5.7%，低於初步數據，拖累本季整體GDP增長。隨著上半年國內集會活動及國際旅行限制放寬，藝術、娛樂及休閒等領域同期也增長5.7%。

但烏俄戰爭為亞洲經濟增長前景蒙上陰影，貿易官員指出，衝突可能使供應鏈中斷繼續惡化，食品及能源價格持續上漲，加劇通膨壓力。

當被問及台海情勢對新加坡經濟的影響，林明亮則表示，「中國和台灣都是新加坡重要貿易夥伴，中國是第一大，我認為台灣是第四大。若局勢惡化，我認為不僅會影響新加坡整體經濟，肯定也會影響世界上其他地區，尤其是半導體、電子等關鍵領域。」

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