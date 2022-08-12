被問「窮盡一切證明自己清白？」　林智堅：一定會！

▲桃園市長參選人林智堅回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大認定論文抄襲，昨（11日）接受節目受訪時被主持人鄭弘儀問到，「最後是否會窮盡一切所有的力量來證明自己的清白？」林智堅表示，這是一定會的，自己的論文百分之百沒有抄襲，接下來除了選舉工作外，也會為了清白奮戰到底，「我要為了我自己的清白、人格，去捍衛」。

林智堅11日接受政論節目「鄭知道了」專訪，面對主持人鄭弘儀提問，最後是否會窮盡一切所有的力量來證明自己的清白？林智堅對此表示，「這是一定會的，我的論文百分之百沒有抄襲，接下來除了選舉工作外，也會為了清白奮戰到底；而這次選戰除了要贏之外，另一個關鍵就是選後我會用更多的時間去證明我的清白。」

時事評論員溫朗東進一步提問，當你書面回覆學倫會後，學倫會是否有再發函針對問題要求你再次回覆？林智堅則回應，當時學倫會只透過電子郵件請他去參加學倫會，「而我們的證據送到學倫會，他們並沒有討論。」

林智堅強調，學倫會確認審定結果後，所寄出之公文書並未說明是什麼原因他被取消了碩士資格，只稱根據碩博士學倫會等，認定有嚴重缺失，所以取消了他的碩士資格。

林智堅也在節目上透露，自己非常後悔把民調資料借給余正煌，認為如果當初沒有借出資料，應該就不會有現在一系列風波。他認為，自己只是一名善意的資料提供者，陳明通就是一名盡責幫助學生的老師，他們從未口出惡言，也不認為余正煌抄襲他，直到看到後來的發展，以及余正煌律師的發言，讓他覺得「真的是好心沒好報」。