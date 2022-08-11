快訊／南投移工仲介遭「脖綁電線」凌虐殺害　兇嫌被聲押禁見

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記者趙蔡州、高堂堯／南投報導

南投一名移工仲介張姓男子9日被發現陳屍住家客廳，生前雙手遭到反綁且疑似遭人痛毆，警方經過39小時搜索調查後，逮捕了一名林姓外籍移工。南投地檢署檢察官11日晚間複訊林男後，認為林男涉強盜殺人罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

據悉，死者張姓男子今年61歲、從事外籍移工仲介，越南語相當流利，平時也向鄰居自稱自己很有錢，月入6、70萬，而其住處出入複雜，經常有移工進出，9日被胞姊發現時已無生命跡象，且頸部軟組織環形凹陷，頭頸部以上與背部呈現大面積瘀斑，兩側下肢也有開放性傷口，經急救後仍是回天乏術。

▲警方逮捕涉案林姓外籍移工。（圖／記者高堂堯翻攝）

張男胞姊向警方供稱，張男當時雙手腕、脖子都遭電線綑綁，脖子甚至被綁在椅腳上，全身被打得傷痕累累，死狀甚為悽慘。警方初步調查，研判死者遭凌虐兇殺的可能性不小，立刻封鎖現場、入內調查採證，並積極調閱周邊監視器、尋找可疑人士出入的蹤跡。

警方經過39小時搜索調查後，鎖定一名林姓外籍移工涉有重嫌，並在10日晚間將人帶回偵辦。南投地檢署檢察官11日晚間複訊林男後，認為林男涉強盜殺人重罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押並禁止通信接見。有關犯罪動機、是否有共犯尚待追查。

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