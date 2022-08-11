夏立言訪陸是為蔣萬安募款？　他駁斥：移花接木手法感到歎為觀止





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

正值台海局勢緊張之際，國民黨副主席夏立言10日率團訪陸引發外界爭議，民進黨桃園市議員參選人魏筠11日痛批，「夏立言為何急著要冒天下之大不諱跑到中國去？原來是要去中國大陸為蔣萬安募款！」對此，桃園區市議員參選人凌濤表示，魏昀將三則不相干的新聞拼拼湊湊，令人對其只會惡意抹紅、打「中國牌」的移花接木手法感到歎為觀止。

對於魏昀表示，夏立言訪陸是「為蔣萬安募款」，凌濤表示，魏昀將三則不相干的新聞拼拼湊湊，自己得出「夏立言為蔣萬安募款」的結論，令人對其只會惡意抹紅、打「中國牌」的移花接木手法感到歎為觀止。

凌濤強調，夏立言赴陸關懷在大陸工作、求學和生活的國人同胞需求，反映台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲，試圖溝通解決問題，「跟年底選舉募款根本無關」，不需要編造與事實不符的故事，行抹黑之實。

凌濤說，魏筠所謂「去跟中國募款」，已經是栽贓及毀謗，涉及法律責任，奉勸魏昀不要遊走灰色地帶，跨過法律界線。

凌濤也反諷魏昀，是不是已經放棄林智堅，無法為其台大論文審議結果背書，轉而潑台北市長候選人蔣萬安髒水，掩飾民進黨桃園全體市議員參選人的尷尬處境？

