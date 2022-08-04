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社會 社會焦點 保障人權

為一張美女圖3度匯款百萬求真愛　65歲阿伯再衝郵局真的解脫了

▲林姓男子被通訊軟體上美女照片詐騙。（圖／龜山警分局提供）

▲林姓男子被通訊軟體上美女照片詐騙。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區65歲林姓男子透過通訊軟體認識劉姓女子，女子噓寒問暖並以甜言蜜語之攻勢博取林男感情，雙方更以老公老婆暱稱，女子以協助買賣外匯為由，已先後4次成功讓林男在其他金融機構匯款給她近百萬元；當林男3日首次到郵局要再匯款10萬元時，行員察覺有異遂通報警方，員警耐心勸說並說明所滙帳戶為警示帳，林男才驚醒遭詐騙並打消匯款念頭。

▲▼員警獲報與行員聯手阻詐，保住林男血汗錢。（圖／龜山警分局提供）

▲▼員警獲報與行員聯手阻詐，保住林男血汗錢。（圖／龜山警分局提供）

▲▼員警獲報與行員聯手阻詐，保住林男血汗錢。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局迴龍派出所警員林怡芬、陳昀佑於昨日9時許接獲報案稱轄區萬壽路一段金融機構疑似有遭詐騙案件，經員警到場了解，行員表示，林男帳戶存摺自6月30日起在其他金融機構已陸續4次匯款之帳戶已通報為警示帳戶，員警苦口婆心向其勸說，男子剛開始還辯稱是要還朋友錢才匯款。

在員警勸說下眼見紙包不住火，林男才如實招來告知，在6月初於網路上認識line帳號為「劉XX」之對象，向林男稱可協助買賣外匯，平時雙方以老公老婆互稱，林男覺得劉女平常都會關心他的生活起居，且兩人感情深厚，絕對不可能會騙他，才至就近郵局臨櫃匯款。經員警耐心向林男說明，告知其為詐騙集團常見假交友真詐騙手法，林男頓時恍然大悟取消匯款，員警協助將該帳號封。

迴龍派出所所長鍾進茂呼籲，詐騙集團常在網路交友平台以帥哥、美女照片搭訕，之後再以各種理由及話術要求被害人匯款，警方再此呼籲民眾對於來路不明的網路交友，一定要小心查證和撥打165反詐騙專線諮詢，避免受騙上當。

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