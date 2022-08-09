首爾暴雨「車頂西裝男」受困爆紅！　親PO第一視角畫面：我還活著

▲ 受困車頂的男子親自上網報平安。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／編譯

南韓首都圈及江原道等中部地區8日降下80年最猛豪雨，造成至少8死6傷。首爾短短2天內灌進1個月雨量，地鐵江南站附近道路直接淹成河道，一名車主在水中淡定坐在幾乎滅頂的車上，照片在社群媒體上引發廣大關注，這名西裝男也親自公開第一視角畫面，並在網路上報平安。

許多南韓網友8日將淹水災情畫面上傳社群媒體，其中這張西裝男獨坐車頂的照片格外引發關注，在推特上已累計4萬次轉推。許多人都佩服他在水中仍滿臉淡定看著手機，稱讚他充滿浪漫情懷，還有許多人將這張照片加工成災難電影海報，儼然已經成為迷因。

퓰리처상 본인 등판 아니 진짜 사진을 찍어서 올리다니 범상치않다 pic.twitter.com/9JshFAhI7B — 호두쨈 (@carryurlife2) August 8, 2022

除了這張被瘋狂轉傳的照片以外，還有不少網友從其他角度捕捉他淡定自若的身影，和持續降下的大雨形成十分有趣的對比。據傳這名男子也親自在網路論壇上傳他在車頂的視野，並附上一句「我還活著」報平安，照片可見他從褲子到襪子全濕，眼前整片都是黃褐色的水，遠方還有另一輛泡水車。

這名男子一度被傳為《韓聯社》朴姓記者，令網友大讚他十分敬業，受困水中仍不忘連線報導，不過該名記者已在個人社群上澄清，這名西裝男並不是他。

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