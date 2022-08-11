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第四輪快篩實名制「已與相關團體討論」　價格調降與否明日公布

▲▼ 羅氏家用快篩,快篩實名制（圖／記者劉維榛攝）

記者嚴云岑／台北報導

第四輪快篩實名制預定在下週實施，指揮中心發言人莊人祥表示，今日已與相關部會和團體做後續規劃與討論，實施時間依然是下週，詳細規劃會於明日記者會中宣布。至於有媒體詢問，此次快篩價格是否有下降空間？莊人祥則回應，沒有進一步說明，一切都等明天公布。

本土疫情進入漫長平原期，社區篩檢10日起陸續退場，未來快篩陽性將成為民眾確診認定的最便利管道，指揮官王必勝昨日提醒，國人應趁疫情平緩時先準備好快篩等防疫物資，以免屆時疫情再起，又要排隊搶買。

▲▼指揮中心8/11記者會，二度重申落實防疫4重點。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心重申落實防疫4重點。（圖／指揮中心提供）

BA.5本土疫情累計24例，本週公佈的9例社區個案，還有2名接觸者仍等待定序結果，有醫師預估8月底就會出現疫情反轉，不只BA.5超越BA.2，且日增病例數可達3萬例。王必勝坦言，「我想這情況是有可能發生的」，至於確切時間則無法精確估算，需要持續觀察。

因應疫情多變，指揮中心也祭出4項建議，包括未完整接種疫苗者應儘速完成接種，另要適當準備口罩、快篩試劑等防疫物資，以免到時疫情又起，需要排隊才買得到。

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